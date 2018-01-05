正榮地產市場地位保持領先 收益成長顯著

據香港星島日報報導，2018 年港股迎來開門紅。第一個交易日，港股即開出大紅盤，大漲近 600 點，衝破 3 萬點大關，創下十年來新高，昨日升勢延續，創近半年來最長升浪。



大市造好，市場反應熱烈，在這樣令人期待的氛圍中，中國大型綜合性房地產開發商正榮地產集團有限公司（6158.HK）於今日進入招股第六日。此次正榮地產共計發行 10 億股，其中 90% 為國際發售，10% 為公開發售，另有 15% 超額配股權。每股發行價 3.40 港元 - 4.08 港元，每手 1000 股，預期 2018 年 1 月 16 日上市。



斬獲行業大獎無數 業內排名持續提高



公司憑藉良好的聲譽、高端的品牌名稱、優質的產品供應以及在房地產開發業務中有據可考的成功記錄，贏得了多項國家獎勵及認可。據招股書顯示，正榮集團於 2015 年至 2017 年連續三年被國務院發展研究中心企業研究所、國務院發展研究中心企業研究所及中國指數研究院評定為「中國房地產百強企業」及「中國房地產公司品牌價值 TOP20」，2017 年獲得了「2017 中國商業地產優秀企業」稱號。正榮地產控股於 2016 年獲得中國地產金磚獎評選委員會、21 世紀經濟報導及博鰲 21 世紀房地產論壇頒發的「2016 年度品質地產綜合力大獎」。



除此之外，公司於 2008 年至 2014 年蟬聯「中國最佳僱主企業」，2012 年至 2016 年躋身中國房地產業協會及中國房地產測評中心發佈的「中國房地產 500 強企業」前 50 名，分別為 48 位、42 位、34 位、31 位及 27 位，行業內排名得到持續提升，顯示公司實力愈加強勁。



公司收益增長矚目 土地儲蓄不斷完善



領先的市場地位、可觀的土地儲備、優質的產品、房地產開發及管理能力以及所取得的強大品牌知名度，使公司成功進行可持續的快速拓展，並為財務成功作出了貢獻。



從 2014 年到 2016 年，公司的收益由人民幣 3,039.6 百萬元增至人民幣 14,603.5 百萬元，複合年增長率為 119.2%。同時已交付的總建築面積由 2014 年的 437,595 平方米增至 2016 年的 1,251,117 平方米，複合年增長率為 69.1%。



招股書亦披露，由截至 2016 年 6 月 30 日止六個月至 2017 年同期，公司收益從人民幣 5,404.5 百萬元增加 49.6% 至人民幣 8,085.2 百萬元，已交付的總建築面積從 536,262 平方米增加 37.5% 至 737,522 平方米，均實現了大幅增長。



正榮地產行政總裁林朝陽先生表示，截至 2017 年 12 月 19 日，公司與數家聲譽良好的中國商業銀行及其他中國金融機構達成戰略合作協議，合共獲得授信額度人民幣 1,019 億元以應付業務發展的現金需求。Copyright 2018 ACN Newswire. All rights reserved.