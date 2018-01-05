中國貨币網：未來人民币匯率雙向波動將成為常態

中國貨币網特約評論員發表文章指出，2017年12月29日，CFETS人民币匯率指數為94.85，較2016年末大體持平，略漲0.02%;參考BIS貨币籃子和SDR貨币籃子的人民币匯率指數分别為95.93和95.99，分别較2016年末下跌0.32%和上漲0.51%。2017年全年CFETS人民币匯率指數的年化波動率為2.61%，低于人民币對美元匯率中間價3.12%的年化波動率。總體來看，2017年人民币對一籃子貨币匯率保持了基本穩定。

文章指出，2017年以來，随着供給側結構性改革、簡政放權、創新驅動戰略等深化實施，我國經濟結構加快調整，發展新動能增強，經濟增長的穩定性、協調性進一步增強。同時，市場對各主要貨币走勢看法合理分化，預期趨穩。在此背景下，我國跨境資本流動更趨平衡，外匯市場也基本實現了自求平衡，人民币匯率在市場力量的推動下呈現出有升有貶、雙向波動的態勢，人民币匯率市場化程度和靈活性提升。2017年全年人民币對美元匯率中間價升值6.16%，市場匯率升值6.72%。

盡管人民币對美元雙邊匯率有所升值，但國際貿易和投資是多邊的，觀察和分析匯率變動也應重點考量經貿易加權後的有效匯率，即人民币對一籃子貨币的變化。2017年以來，CFETS人民币匯率指數籃子中比重較大的貨币對美元都有不同程度升值，歐元、日元、英鎊等其他SDR籃子貨币對美元分别升值14.15%、3.79%、9.51%，韓元、澳元、新加坡元、加拿大元、俄羅斯盧布、馬來西亞林吉特、泰铢等對美元分别升值12.81%、8.34%、8.29%、6.92%、6.32%、10.87%、9.88%，比較而言人民币對美元升值幅度并不算大，由此人民币有效匯率保持了相對穩定。2017年以來CFETS人民币匯率指數總體在92-95的區間内窄幅波動，體現出了較強的穩定性。

當前我國經濟保持平穩較快增長，總供需更加平衡，内生增長動力增強，這將繼續支持人民币在全球貨币體系中保持穩定地位。同時，在世界經濟複蘇和主要經濟體貨币政策正常化仍有不确定性的背景下，未來人民币匯率雙向波動將成為常態。我們相信，按照黨的十九大和中央經濟工作會議部署，人民銀行將繼續深化匯率市場化改革，進一步完善人民币匯率市場化形成機制，增強人民币匯率彈性，保持人民币匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

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