港交所(00388-HK): 2017年港股總市值34萬億港元 升37%

港交所(00388-HK)公佈2017年成績表。港股證券市場市價總值於2017年底為34萬億港元，創下歷史新高，按年上升37%。

恒生指數於2017年底收市報29919.15點，較2016年底上升36%。2017年的平均每日成交金額為882億元，較2016年的669億元上升32%。

2017年共有21,224隻新上市結構性產品（衍生權證及牛熊證），為歷史新高，並較2016年13,771隻上升54%。

2017年有174家新上市公司，較2016年的126家上升38%；總集資金額為5,799億港元，較2016年的4,901億元上升18%；交易所買賣基金平均每日成交金額為43億港元，較2016年的41億元上升5%。

衍生產品市場方面，2017年的期貨及期權平均每日成交量為869,819張合約，較2016年的761,744張上升14%。股票期權平均每日成交量為428,499張合約，較2016年的297,903張上升44%。人民幣貨幣期貨平均每日成交量為3,025張合約，較2016年的2,206張上升37%。

2017年12月6日，小型恒生指數期權的成交創下19,094張合約的歷史新高。2017年12月27日，恒生中國企業指數期權的未平倉合約創下3,465,052張合約的歷史新高。2017年12月28日，恒指股息點指數期貨的未平倉合約創下13,902張合約的歷史新高。

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