CBInsights 最值得投資企業大賽冠軍是阿里巴巴

新浪科技今 (5) 日報導，由美國投資界知名風險投資數據分析公司 CBInsights 組織的全球「最值得投資企業」大賽上，阿里巴巴 (BABA-US) 一路淘汰諾華製藥 (NVS-US)、迪士尼 (DIS-US)、特斯拉 (TSLA -US) 和蘋果 (AAPL-US)，並在 1 月 5 日的最終投票輪中擊敗亞馬遜 (AMZN-US) 贏得總決賽，被視為最值得投資且長線持有 10 年的公司。

阿里巴巴股價

據了解，CBInsights 在全球範圍內挑出了 64 家各個領域的最熱門公司，包括蘋果、Google(GOOGL-US)、Facebook(FB-US)、特斯拉等互聯網新貴，德國大眾、高盛 (GS-US)、IBM(IBM-US) 等傳統巨頭，以及阿里巴巴、騰訊 (0700-HK) 等中國公司，大賽以類似 NBA 季後賽對決的賽制對投資機構和基金經理們開放投票，最終選出最值得投資的公司。

除阿里巴巴外，還有 6 家中國公司入圍此次大賽，分別是小米，騰訊，今日頭條，京東，百度 (BIDU-US) 和滴滴。其中，騰訊在八進四中敗於亞馬遜；百度在半決賽中敗於 Google ；滴滴、小米在十六進八中分別敗給 Uber、蘋果；京東 (JD-US) 和今日頭條則在首輪負於迪士尼與 Airbnb 出局。