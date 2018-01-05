1/5美股開盤前你需要知道的五件事

一、A 股新年首周開門紅，地產股帶領滬指豪取六連陽

今日晨間開盤，區塊鏈板塊受到外盤個股的影響大幅走強，啤酒板塊也受到漲價刺激表現活躍，指數整體橫盤震盪，午後指數開始走弱，盤面上僅房地產板塊表現強勢。截至今日收盤，滬指漲 0.18%，深成指漲 0.01%，創業板指漲 0.38%。本周，滬指累計漲 2.56%，創一年半最大單周漲幅；深成指累計漲 2.74%，創業板指累計漲 2.78%。

A 股首周開門紅，三大股指累計均漲超 2%，滬指一度突破 3400 點關口，顯示新年伊始市場情緒整體有所改善。

二、2018 年第一周「奇觀」：山寨幣全線狂舞、區塊鏈一沾就飛

在比特幣暫時偃旗息鼓時，其它幣種大放異彩。第二大加密貨幣瑞波幣一舉將創始人送上全球十大富豪排行榜；第三大加密貨幣以太幣首次突破 1000 美元大關；其他小眾加密貨幣漲勢也十分驚人。在這股熱潮帶動下，與加密貨幣概念相關的股票也搭上了「順風車」。遊戲開發商 Timefire VR、軟飲料公司長島冰茶（Long Island Iced Tea Corp）、行動支付公司 Net Element、人人網、中網載線等美股上市公司均在「蹭上」加密貨幣或區塊鏈熱點後股價飆漲。

每一次加密貨幣暴漲，都會引發市場的關注和爭論。加密貨幣究竟是不是泡沫，至今仍沒有定論。但加密貨幣相關交易的風險極高是毋庸置疑的。投資者在關注特定幣種的交易機會時，也應充分考慮自身風險承受能力。

三、青島啤酒、華潤啤酒大漲 啤酒業十年來首次集體漲價

昨日有媒體稱，1 月 1 日起華潤雪花、青啤十年來首次集體漲價，漲幅在 10%-20% 之間。青島啤酒發布澄清公告，稱媒體有關公司產品大幅提價報導嚴重失實，公司並非全部產品價格上調，擬漲價部分產品的平均漲價幅度不超過 5%。截至今日收盤，青島啤酒 A 股封漲停板，H 股漲超 10%；華潤啤酒 H 股同樣漲超 10%。

原物料、人工等成本費用上漲是此次啤酒業集體漲價的主要原因。這或許代表著啤酒升級的行業拐點即將到來。隨著消費升級浪潮的來臨，人們對中高端酒水品類的追求令啤酒市場一度出現萎縮。啤酒業未來能否完成升級轉型，酒企能否在競爭中生存下來，關鍵或許在於中高端產品的推出和市場對此的接納程度。此次漲價的效果也仍需持續觀察。

四、302 號文深度解讀：資管行業野蠻生長時代終結

昨日一行三會集體發文，規範債券市場參與者債券交易業務，在監管思路上進一步明確以凈資產為核心的約束體系，從機構、產品、交易結構三個維度約束了機構參與債券市場的行為。通知規定自發布之日起實施，整改需在一年內完成。

302 號文發布後，今日證監會迅速跟進發布配套通知，嚴管券商基金債券業務。加上此前已經公布的資管新規、資產增值稅等監管政策，這或許標誌着資管行業野蠻生長時代的終結。

五、英特爾晶片漏洞影響擴大 雲服務或成重災區

英特爾處理器周二爆出設計缺陷，過去十多年間使用其產品的電腦都有可能受到影響，而雲端運算服務可能是重災區。在亞馬遜的 AWS 或是微軟、谷歌的雲服務下，同一服務器連接的用戶群中，如果駭客攻擊使用了一台設備，他們就可能讀取到另一個設備的數據，只要他們使用的是相同的晶片產品。比特幣交易所，社交聊天應用程序，甚至大量的政府機構，都會將密碼或是數據儲存在雲服務器上。駭客有可能透過攻擊雲服務的對象，來竊取比特幣錢包，或是讀取政府機構的重要數據。

目前市場的關注焦點在於，修復漏洞之後會如何影響設備性能，例如使設備運行速度減慢。華爾街主流投行大多認為，修復後設備性能受到小幅影響並不足以讓雲端運算客戶放棄英特爾晶片，原因是改用其他晶片的重新設計和投資成本較高。因此晶片漏洞事件對英特爾的行業地位和市場市佔率造成實質性打擊的機率並不大。

『新聞來源／華爾街見聞』