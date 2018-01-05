中國發改委稱支持有條件煤炭企業實施兼併重組 發展煤電聯營

路透北京1月5日 - 中國國家發展和改革委員會等部委周五發文表示，支持有條件的煤炭企業之間實施兼並重組，發展煤電聯營，支持煤炭與煤化工企業及其他關聯產業企業兼並重組，通過兼並重組推動過剩產能退出。

發改委官網刊登的關於進一步推進煤炭企業兼並重組轉型升級的意見稱，通過兼並重組，實現煤炭企業平均規模明顯擴大，中低水平煤礦數量明顯減少，上下遊產業融合度顯著提高，經濟活力得到增強，產業格局得到優化。

到2020年底，爭取在全國形成若幹個具有較強國際競爭力的億噸級特大型煤炭企業集團，發展和培育一批現代化煤炭企業集團。

意見提出，推進中央專業煤炭企業重組其他涉煤中央企業所屬煤礦，實現專業煤炭企業做強做優做大。鼓勵各級國資監管機構設立資產管理專業平台公司，通過資產移交等方式，對國有企業開辦煤礦業務進行整合。支持煤炭企業由單一生產型企業向生產服務型企業轉變，加快專業化公司建設，推動煤炭產業邁向中高端。

支持煤炭、電力企業通過實施兼並重組，采取出資購買、控股參股等方式，積極發展煤電聯營。結合電煤運輸格局，以中東部地區為重點，推進電煤購銷關系長期穩定且科學合理的相關煤炭、電力企業開展聯營。支持大型發電企業對煤炭企業實施重組，提高能源供應安全保障水平。

同時，鼓勵煤炭與煤化工企業根據市場需要出發實施兼並重組，有序發展現代煤化工，促進煤炭就地轉化，發展高科技含量、高附加值產品。實現煤炭原料上下遊產業的有機融合，增強產業相互帶動作用。

**加快淘汰落後產能**

意見鼓勵通過兼並重組加快淘汰落後產能和其他不符合產業政策的產能，引導規模小、安全差、效率低的煤礦主動退出。引導和鼓勵對化解煤炭過剩產能實施方案以外的煤礦進行減量重組，培育和發展先進產能，保留煤礦能力不得高於重組前各煤礦能力總和，支持保留煤礦統一開發被重組煤礦剩余煤炭資源。

允許資源不相鄰的煤礦異地減量重組，重組後資源分期開發，保留煤礦退出前不得開采被重組煤礦剩余煤炭資源，重組主體企業做出分期開發承諾。並通過兼並重組加快“僵屍企業”處置，對於產能落後、不符合產業政策的“僵屍企業”，堅決停止各種不合理補貼，強化環保、能耗、質量、安全等執法約束，加快退出。

同時通過兼並重組實現煤炭產業優化布局。按照“壓縮東部、限制中部和東北、優化西部”的要求，進一步降低魯西、冀中、河南、兩淮煤炭基地生產規模，控制蒙東（東北）、寧東、晉北、晉中、晉東、雲貴煤炭基地生產規模，支持陜北、神東、黃隴、新疆煤炭基地通過兼並重組適度擴大規模，減少區內開發主體數量。中南、西南、東北等小煤礦集中地區，應以淘汰退出為主。

在政策措施方面，意見提出支持土地礦產處置，完善煤礦新建項目核準審批條件，嚴格安全標準約束和規模技術標準，對符合條件的兼並重組主體企業，鼓勵其通過資本市場和其他融資渠道籌集資金，對具備重組價值的企業進行兼並重組。

對確有資金需求的兼並重組企業，鼓勵銀行業金融機構按照風險可控、商業可持續等原則，采取銀團貸款等方式，積極穩妥開展並購貸款業務，避免出現逃廢債行為。鼓勵各省級政府依法合規設立地方資產管理公司，進一步拓寬煤炭企業不良資產處置渠道。

對不具備長期發展條件、列入兼並重組重點對象的煤炭企業實行審慎的信貸政策和加強債券風險防範。銀行業金融機構要加強風險監測和識別，有效評估企業發展前景、財務狀況和還款來源，對不具備長期發展條件、列入兼並重組重點對象的煤炭企業，審慎給予信貸支持。

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