社科院養老金報告：2022年不到2個繳費者養1個退休者

由中國社會科學院世界社保研究中心撰寫的《中國養老金精算報告2018—2022》於1月3日發佈。

報告指出，2018 年全國城鎮企業職工基本養老保險每5個人就有1個人不繳費，而到2022 年則幾乎變成每4個人就有1個人不繳費；2018年全國將由超過2個繳費者來贍養1個退休者，而到2022年則需要不到2個繳費者贍養1個退休者。

養老保險基金於2018-2022年“收不抵支”省份的個數約為13-14個。另外，基金累計結餘在各省之間的差距更為顯著，廣東、北京等東部高積累省份基金規模繼續升高，東北、西北部分省份結餘耗盡風險加大。

人力資源和社會保障部基金監管局副局長湯曉莉在會上表示，近年來隨著經濟轉型和人口老齡化加速，我國的養老保險基金收入增速放緩，支出增速加快，收支的壓力越來越大，需要靠“開源、節流”來實現養老保險制度可持續發展。在開源方面，很重要的舉措就是把已經歸集上來的養老保險基金搞投資運營。

湯曉莉表示，到目前為止，已經有九個省跟社保基金理事會簽訂了委託投資合同，委託投資的金額是4300億元，除了九個省簽訂合同以外，目前西藏、甘肅、浙江、江蘇也打算委託投資運營，可以增加投資金額大概是1500億元。

報告建議，要規範提前退休現象，並進一步探討適度提升最低繳費年限，以完善當前基本養老保險制度的資格條件，形成全國性的統一政策要求，從而提升制度的公平性和財務可持續性；建立中央調劑基金，對企業職工基本養老保險基金進行適度調劑，以均衡地區間基金負擔，確保基本養老金按時足額發放。作為一種過渡政策，建議適時向全國統籌轉變；將參保者的繳費水準、繳費年限以及整個職業生涯期間的工資收入等因素更多地聯繫在一起，建立並明確退休後養老金待遇的指數化調整機制，使參保者能夠一目了然其中的精算關聯，既有利於明確對未來待遇水準的預期，也有利於增強對制度的信心。

來源: 中國經濟網

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