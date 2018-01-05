全球最大的銅箔基板龍頭「建滔積層板 」開漲價第一槍

上海證券通今 (5) 日報導，最新消息顯示，全球最大的銅箔基板供應商廣東建滔積層板 (1888-HK) 周五 (1 月 5 日) 發布新年首次漲價通知，表示，由於銅、化工產品原料價格上漲，天然氣供應緊張，迫於成本壓力，即日起將旗下板料和 PP(即半固化片) 分別漲價 10 港元 / 張、10 元人民幣 / 張和 120 港元 / 卷。

建滔積層板股價

這是建滔在 2018 年發出的第一次漲價通知，但據國際電子商情統計，在剛剛過去的 2017 年裏，建滔集團共發出了 5 次漲價通知，前四次分別於 8 月 31 日、9 月 6 日、9 月 14 日、9 月 30 日發出，就在上個月建滔才剛發布了 2017 年最後一次漲價通知。

事實上，除了建滔外，2017 年 12 月 8 日明康、利豪、威利邦、茂祥、萊州鵬州等一系列銅箔基板廠均發布了漲價通知，漲價幅度在單價上漲 5 元人民幣~ 15 元人民幣間，漲價原因均為原材料價格上漲、成本壓力大等。

中國證券報日前報導，在電子信息、通信業的帶動下，銅箔基板行業進入新一輪向上周期。2016 年以來，銅箔基板價格多次上漲，領漲者主要是全球最大的銅箔基板廠商，建滔積層板。銅箔基板應用領域主要包括電腦、通訊、消費類電子、汽車、國防航空、半導體封裝等。

業內人士指出，作為製造 PCB(印刷電路板) 主原料的銅箔基板行業正進入上升周期，產品價格不斷走高，業內人士分析，銅箔基板價格上漲主要由於上游供給端原材料漲價和下游需求端需求增長兩方面因素。

浙商證券研報顯示，銅箔、玻纖布、環氧樹脂大致占銅箔基板總成本比重分別為 39%、18%、18%；2017 年以來，銅價多次創下新高，玻纖布自 2016 年以來價格最高上漲 2.5 倍，環氧樹脂目前的價格比 6 月時接近翻倍。

2017 年 6 月以後，銅箔基板價格上漲主要由於下游需求拉動。銅箔基板行業下游為 PCB 行業，在移動終端新產品不斷推出的情況下，PCB 行業增長良好。

浙商證券研報數據顯示，預計 2017 年全球 PCB 整體規模有望達到 642 億美元，2022 年產值增加至 756 億美元，年複合增長率預計為 3.32%。

浙商證券指出，隨著 5G 時代逐漸來臨，消費電子面臨新一輪發展，將引爆更大的覆銅板需求。太平洋證券表示，在汽車行業電動化、智慧化浪潮推動下，全球 PCB 產業鏈將享受比肩智慧手機市場的增量紅利。中國證券報並整理了 銅箔基板相關個股，包括超聲電子 (000823-CN)、超華科技 (002288-CN)、金安國紀 (002636-CN)、生益科技 (600183-CN)、 建滔積層板。