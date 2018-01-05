翻轉校園 三代共學共榮 大同福樂學堂首創校園日間照護中心

2016 年 3 月底，高雄市立大同醫院 (委託高醫大醫院經營)，透過高雄市政府居中牽線，利用鄰近大同國小閒置的校舍，規畫「大同福樂學堂」，做為社區型日間照護中心，堪稱全國第一例。

撰文、攝影 / 李虎門

「美女阿嬤，早安！」高雄市大同國小後門，主任黃仲平正迎接每天早上來「上課」的近 30 位長輩。

這裡，是全高雄市第 14 處設立的日照中心，但也是全臺灣首個將學校閒置空間，改建成日間照顧中心的「福樂學堂」。

長輩們循著「大同健康守護樂園」的標示走進他們的教室，一邊聽著上下課鐘聲及小朋友的嬉鬧聲，一邊練習書法、美術、烹飪或其他相關課程，甚至還可聞到操場上陣陣青草味。

這般青春洋溢的感覺，不曾在其他日照中心見過。

雖然長照 2.0 在去年推動，並強調「在地老化」、「社區照顧」，但為什麼日間照顧中心竟會出現在國小校園裡頭？

開發新型態日照中心

負責籌建福樂學堂的高雄市立大同醫院社區健康發展中心主任，也是大同福樂學堂日間照顧中心主任黃仲平表示，「我們在 2 年半前就發現老人的需求，已經無法用『浪潮』來形容。」

「隔壁的大同醫院，是我原本在的辦公室，」黃仲平說，「由於緊鄰大同國小，每天向下望去，看著升旗的人數愈來愈少，於是興起向國小租借場地辦理社區健康促進講堂的念頭。」

起初，黃仲平僅想開辦一些符合長者需求的講堂，讓 65 歲以上長者以極低的學費來上有氧律動課、學習如何用智慧型手機等。

「萬萬沒想到，一開始只借了 2 間教室，一年 600 多堂課，班班爆滿，吸引了將近 2 萬多人次長者來上課。」

甚至中心請來上課的講師也回饋表示：「若有類似長者的授課，就算沒錢也沒關係，因為在這過程中自己獲得不一樣的喜悅。」原來老師們察覺，一堂課下來，常有些長輩會一直詢問同樣的問題，「霎時才發現，不是只有自己家中的父母會如此」。

大同醫院從長者們參加課程或活動中，發現了銀髮者的需求。於是，構思將服務範圍延伸到養護機構，因而決定從社區日照中心作起。

黃仲平指出，「當時大同醫院院長侯名峰也認為，醫院應該要做些回饋社區的工作，於是向大同國小承租更多的教室，改建為日照中心，讓長者與小朋友能在同一個生活空間。」

欠缺法源 困難重重

「其實，將校園閒置空間改成養老機構的想法，我們並不是第一個，」黃仲平指出，「臺灣少子化與高齡化日益嚴重，早在前幾年，一堆碩博士論文已提出相關計畫。」

「吊詭的是，臺灣卻沒有一個單位真正執行。」黃仲平說。

「所以在推動時，光是前期溝通就繞了 8 個多月，因為沒有法令依據、沒有對口單位，直到大同醫院與高雄市政府共組了一個日本長野縣參訪團，才有了契機。」

親自感受日本經驗後，在高雄市長陳菊指示下，由高雄市副秘書長層級出面溝通、協調，並以專案進行修改相關法例，讓教育事業用地，也能作為福利機構使用。

歷經了 1 年、162 次協商討論、大同醫院 2 次計畫提送、2 次市府都市計畫委員會提案審議，13 次與大同國小教師家長及社區民眾溝通協調會。

這過程，除法例條文變更的難事外，最大的困難，還是校方與家長。

起初，大同國小教師、家長都反對，擔心老人家進入校園會引發安全問題、健康感染風險，進而讓校園教學品質下降。

「太多問題要解決了，讓我們曾一度想放棄。」黃仲平說。

最後，在高雄市政府相關單位和大同醫院共同努力下，大同國小同意撥出校區最後一棟校舍，共 10 間教室，作為大同醫院改造的日照中心，因而成為全臺首間老幼共學的大同福樂學堂，並於 2016 年 7 月正式營運。

來源：《環球生技月刊》 2017 年 12 月

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