長距離100G產品拼Q1小量測試 眾達-KY今年營運續看俏

光收發模組大廠眾達 - KY(4977)100G 光收發模組開發加快腳步，董事長陳靖仁表示，短距離的 QSFP28 CWDM4 單價下滑太快，未來開發會聚焦長距離產品，傳輸距離在 2 公里以上的 CPRI，有機會在第一季小量測試，開始貢獻業績，而 32G 單通道光收發模組也會進一步放量，2018 年營運成長力道將勝 2017 年。

眾達去年 10 月、11 月營收分別為 1.71 億元、1.79 億元，儘管 12 月尚未公布，市場預估第四季營收將較前一季小幅下滑，主要系日本電信客戶建設放緩一些影響，不過，32G 單通道光收發模組出貨量持續放大，在產品組合轉佳下，本業獲利可望進一步攀高，並推波全年本業獲利創新高。



陳靖仁表示，主要應用在儲存區域網路 (storage area network,SAN) 市場的 32G 單通道光收發模組，在北美主要客戶陸續購併 SAN 設備業者 Brocade 與 Emulex 公司後，去年成長力道強勁，今年出貨更將進一步放量，有機會倍數成長。而



長距離傳輸的高速 EML(外調雷射) 今年出貨量也將持續成長。



至於外界關注的 100G 產品，眾達共有三款規格產品，包括 QSFP28 CWDM4、QSFP28 SR4 AOC 與 SR4 CPRI。100G QSFP28 CWDM4 主要用在傳輸距離 2 公里，為進度最快的產品，去年已經開發完成；100G QSFP28 SR4 AOC 主要是取代現有銅線，而 100G SR4 CPRI 則是用在傳輸距離 2-10 公里。



100G QSFP28 CWDM4 的客戶都是國際大廠，原本客戶規劃去年底量產，不過，在同業競爭影響下，單價下滑速度太快，目前對出貨時程較保守。陳靖仁表示，未來會 100G 產品會聚焦在長距離的產品，包括資料中心及資料中心相關，如 10G、100G 產品。



100G 長距離的產品，有機會在今年第一季開始慢慢出來，100G CPRI 預計第一季進行小幅測試，有機會開始貢獻業績。而 100G SR4 CPRI 目前在開發中，內部也在評估是否跨足消費性市場。



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