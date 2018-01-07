影響力人物》金融、科技轉變時刻　四大新面孔

文●邱碧玲

鮑爾：熱錢總司令換他當

2018 年 2 月，美國聯邦準備理事會（Fed）成員鮑爾（Jerome Powell）將接替卸職的葉倫（Janet Yellen），就任主席。外界預期，低調的他將依循前輩經驗，走上溫和謹慎的升息之路。

鮑爾是 30 多年來第一位不具備經濟學背景的主席，原本在成員中就相對不起眼，當 2017 年 11 月美國總統川普（Donald Trump）宣布這項決定時，各家媒體幾乎都用「鮑爾是誰？」當標題介紹他出場。

在幾輪新聞洗版後，鮑爾的輪廓才漸漸明顯：同事說他是性情平和、舉止優雅的紳士；參議員奎波（Michael D. Crapo）讚許他的判斷力與專業度，表決提案時力挺他；唯一反對票是華倫（Elizabeth Warren），不認同他相對寬鬆的監管立場。

《華盛頓郵報》觀察，形容鮑爾「普通到讓人感到窒息」，而且「喜歡做不起眼的工作」，更透露他有一個異於常人的行事風格：總是會一再重複與談者的說話內容。

有趣的是，美國媒體 Politico 引述三位官員發言，說他是川普最中意的聯準會領袖，原因正和缺乏宏觀經濟視角，但歷練過私募基金、智庫，並曾擔任財政部次長，累積各方豐富經歷有關。鮑爾的協調能力，曾在前總統歐巴馬時代有一次令人深刻的展現。當時兩黨在國債上限的問題僵持不下，鮑爾時任智庫兩黨政策中心訪問學者，居中調停，最後終於避免政府與國會惡鬥影響國務。

至於全球最關心的貨幣政策主張，鮑爾的想法，從一些公開場合的談話，可見端倪。2017 年 6 月，他在公開演講時說，美國失業率已低於危機前水準，已有必要喊停寬鬆貨幣政策；他也認為，多年來，新興經濟體的基本面、適應力大幅改善，不至於受聯準會收緊貨幣政策所累，爆發危機；最後，他主張重新檢視銀行機構自營交易限制，並放鬆金融監管，以活絡中、小銀行營運。

三星三劍客：台灣科技業最大對手

韓國科技業龍頭三星（Samsung）集團發動史上最大換血行動：2018 年 3 月，新世代「三劍客」：金奇南、金玄石、高東真將接任共同執行長，盼延續 2017 年下半年締造的單季最高獲利紀錄。

金奇南年紀最長，但實際上也還不滿 60 歲。1984 年，他與技術團隊共同引進英特爾的記憶體製程技術，一路領著三星在這個領域立下輝煌成就。三星稱霸記憶體市場多年，是集團內部最會賺錢的金雞母，根據企業觀察組織 CEO Score 訪談，大約一年前，金奇南就曾私下對親信說，自己可能會接班。未來他將主管設備解決方案業務。

高東真才要滿 57 歲，他的晉升之路異常快速，曾在一年內從副社長升至社長，關鍵是旗艦手機 Galaxy 系列超給力，因此獲封「Galaxy 先生」名號，當時更以年薪 120 億韓元（約合新台幣 3 億 3000 萬元）坐上全國收入最高執行長寶座。

根據《韓國時報》，他精通軟硬體，主導內建服務系統解決方案。最近他公開透露，2018 年有可能推出謠傳已久的可折疊手機，也有風聲說內建螢幕整合指紋識別技術的高階機種 Galaxy S9 將在第三季發表。

金玄石和高東真同年，原本是顯示器部門執行副總裁，未來將負責消費電子部門，關鍵任務就是要拓展 2017 年 11 月成立的人工智慧（AI）研究中心，據稱正開發可拆卸鍵盤的二合一 Chromebook 筆電。

《華爾街日報》判斷，這場舊換新行動奠定往後改組的基礎，因為如今矽谷為首的科技大廠都轉向大數據，相較之下，三星在摸索 AI、智慧音箱與自駕車等軟、硬體領域，已處於落後之勢。南韓漢陽大學教授張俊赫（Chang Joon-hyuk，音譯）更直指，三星缺乏 AI 人才，當前沒有任何高階主管精通語音辨識技術。



來源：《商業周刊》 1573 期

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