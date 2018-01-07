每天3:58起床工作 徐秀蘭靠「買下對手」成為晶圓女王

撰文 / 今周刊 鍾張涵

凌晨 3 點 58 分，萬籟俱寂，窗外夜幕依然低垂，此時，鬧鐘響起！

徐秀蘭在黑暗中起了身，按下了電腦開機鍵，快速瀏覽了 e-mail，並和美國客戶、團隊通電話，以半小時迅速掌握集團狀況、開啟跨國的經營會議。5 點 15 分，徐秀蘭已經出了門，從台北開車前往中美晶集團新竹總部，準時在 6 點 15 分到公司，開始上班。

「這個習慣差不多有 10 年了！」徐秀蘭以前凌晨 5 點開始工作，但近 10 年來，都是 3 點 58 分起床，6 點 15 到公司，一直到晚上 10 點半左右下班。

一天工作 18 個小時。

她是中美晶總經理、環球晶圓（簡稱環球晶）董事長，用不到 10 年的光陰，和中美晶董事長盧明光聯手為集團催生最強小金雞——半導體子公司環球晶。

法人估計，環球晶去年全年可賺逾一個股本，2017 年 11 月 22 日，股價盤中攀抵 448 元歷史新高，市值突破 1 千 9 百億元，成為全球半導體矽晶圓第 3 大廠。

律己嚴，待人寬

要求自己每早 6 點多進公司 對待員工卻像家人

「長遠」是徐秀蘭念茲在茲的經營之道，這樣的目標也反映在 2017 年 12 月 11 日當周的集團內部年度大會上。

這場大會由徐秀蘭全程主持，要求集團海內外 29 位總經理及重要部門主管將未來 3 年內，每一季、甚至每月的業績預期、客戶組成、擴張計畫、廠房獲利能力、產品規畫、政府優惠等內容，鉅細靡遺列出。開會當天，還有同仁緊張地詢問：「Doris（徐秀蘭的英文名）改的第 8 版放哪兒了？」

雖然團隊來自世界各地，但每個部門在簡報時，無論是 2017 年的回顧或檢討、2018 年的目標與計畫，除了匯率與稅率較難預估，每個廠的成本、經營績效、人均獲利等，都說得非常精準，「我聽了真的很感動，覺得自己很幸運，有這麼認真的團隊。」

在員工眼中，她律己甚嚴，卻寬以待人，「公司氛圍像一個大家庭。」環球晶圓企業發展副總經理李崇偉透露：「她在公事上很嚴謹，但私下對員工一直很和氣、很關心。」

56 歲的徐秀蘭，出身新北三重的小農家庭，她自北一女、輔大畢業後，赴美讀電腦科學，返台進入電子業。1997 年她在華強科技任職時，和中美晶有業務往來，中美晶大股東孫鐵漢注意到她「思慮清晰、做事條理分明、認真負責，是全方位的經營管理人才，總有一天會大放異彩！」於是積極招募。

1998 年 3 月，徐秀蘭加入中美晶擔任業務協理，很快就升至副總經理。孫鐵漢相當尊重徐，說：「Doris 不同意的事情，我們絕對不會做！」

2004 年，徐秀蘭應東元集團會長黃茂雄之邀，轉任菱光總座，2007 年盧明光接任中美晶董座，需要一位左右手，將才格局的徐秀蘭，自是不二人選。而徐秀蘭重返中美晶，一待，就是 10 個年頭。

「1997 年中美晶營收只有台幣 5 億元，但 2017 年絕對超過 5 百億元，成長一百倍以上，感覺很像生一個小孩、養了 19 年！」徐秀蘭笑著說：「2018 年就是我加入公司的第 20 年了。」

徐秀蘭的 20 年歲月，就是一部集團不斷征戰四方、成長茁壯的史書。她的購併啟蒙來自盧明光，「我之前以為，企業成長就是要努力接單、賺錢、建廠、擴產！但他讓我看見企業成長原來還有另一種可能：就是用買的！」徐秀蘭將盧明光視作導師，對他充滿敬意。

從 2008 年中美晶為取得磊晶技術，發動對美商 Globitech 的購併，盧明光就帶著徐秀蘭一起看案子，親自栽培。Globitech 案子完成後，接下來幾年最重要的幾個國際購併案：如環球晶 2012 年收購日商 Covalent Silicon Corporation、2016 年併吞美國 SunEdison Semiconductor（SEMI）等，從找對象開始，都已由徐秀蘭主導。「我自己評估價格，他（盧明光）聽完後，會告訴我怎樣的價格可以拿下來！」徐秀蘭說。

徐秀蘭的購併功夫青出於藍，她曾自訂目標：「購併第一年，要讓該公司轉虧為盈、第二年還完銀行貸款，第三年把當初購併的錢賺回來，第四年找新標的。」但徐秀蘭說，購併只是第一關，更難的是購併後要如何整合、服眾、長遠經營、達到目標。

來源：《今周刊》 1098 期

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