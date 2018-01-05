【港股解碼】“出行王國”群雄並起，滴滴、ofo疑反目

2018年才剛剛開始，國內出行領域就已經硝煙彌漫。先有美團跨界佈局網約車，易到針鋒相對宣佈重大運營調整；後有市場瘋傳滴滴收購小藍單車，阿裏10億美元注資ofo。局外人入場攪局，局內人心思各異，怎麼看2018年的出行領域都免不了一場大混戰。

追根究底，根結所在還是“跨界”二字。

美團就不說了，即使是在出行領域內，原先也大致算得上涇渭分明。滴滴、易到、神州租車專注網約車；ofo、摩拜、小藍等緊抓“共用單車”的風口；還有個從美國來的“共用汽車”Uber，只可惜在華髮展不順，於2016年年中慘遭滴滴收購。

之後就是腥風血雨的2017年：

從O2O電商起家的美團悄咪咪在南京開始試行美團打車；易到被賈躍亭和樂視事件拖累，陷入資金鏈斷裂的危機；共用單車行業內一番火拼，滴滴入股ofo還植入了3名高管；哈羅單車（螞蟻金服入股）並購了永安行；以小藍單車為代表的6家共用單車企業悲情離場。

出行領域日漸模糊的邊界

競爭激烈生存不易，各家公司為求得存活也是想盡了方法。先是滴滴、ofo結盟，中、短途出行方案結合，試圖“一個APP解決用戶市內出行”；

滴滴入股ofo後，短途出行和中途出行在一個APP內無縫銜接圖源：網路

滴滴此舉或許讓摩拜感到了危機，於是年底在貴州新區上線了摩拜共用汽車業務；

結果滴滴系和ofo創始人發展理念相悖，按市場傳言，滴滴決定收購小藍單車親自下場，ofo獲阿裏10億美元注資後也有意向共用汽車領域進軍；

此外在哈羅單車於2017年12月中旬完成的D1輪融資中，除螞蟻金服外，威馬汽車的名字也赫然在列。

各家公司幾番佈局，原先清晰的邊界就此模糊。於是就有了2018年開年令人瞠目結舌的一幕：ofo、摩拜火拼，哈羅單車意外爆冷；滴滴好不容易做到行業NO.1,突然從電商領域來了個新對手……

心思各異的入場玩家

上文已經提到，各家企業的最終目的都是生存。但這是一個太寬泛的理由，在各自的小心思下，各家的直接目的天差地別。這一點，在滴滴和ofo兩家間體現的最為明顯。明明對對方的領域存在野心，卻打算自起爐灶。說到底，還是各自的小心思在作祟。

作為投資方和以往合併經歷（滴滴合併快滴、Uber）中的受益者，滴滴自然是希望ofo能儘快與摩拜合併的。但ofo的創始人戴威未必這樣想，他可能更希望一場完全的勝利。

資本希望ofo、摩拜能儘快完成合併圖源：網路

滴滴想要促成合併，只好軟硬皆施。比如7月中旬派往ofo的三名高管，又比如此次意圖收購小藍單車。最好的結果，自然是ofo成功與摩拜合併。只可惜，阿裏的注資給了ofo底氣，短時間內這筆滴滴期望的合併無法被成功促成。儘管如此，收購小藍單車後，滴滴也成功拿到了共用單車的運營牌照，能夠自己運營。

背後的較量：騰訊vs阿裏

但阿裏的注資也讓市場猛地想起隱藏在企業背後的投資方，原來這場出行領域的戰爭說到底還是阿裏和騰訊的戰爭。話至此處，有必要先捋一捋各家企業背後的資本方。

騰訊和阿裏之間的競爭圖源：網路

摩拜和美團都屬於騰訊系；ofo、哈羅單車歸屬阿裏系；滴滴比較特殊，阿裏和騰訊都有入股，運營相對獨立。假設ofo和摩拜合併成功，直接收益方是滴滴，但對於剩下來的哈羅單車卻不太友好。騰訊、阿裏都能從滴滴處獲益，但阿裏卻還要面對來自哈羅單車的損失。

如果再將關注領域轉移至中長途出行，市場上已有兩家與騰訊有關聯的公司——滴滴和美團打車。而阿裏的“出行王國”暫時還未搭建成功，只能從滴滴處獲益。對阿裏來說，無異於又輸騰訊一局。如此，也不難理解阿裏注資ofo的舉動。不僅成功給騰訊添堵，還為自己佈局發展共用汽車爭取到了時間。

作者：熊思怡

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