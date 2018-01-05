美上週失業救濟金申領人數增至25萬 高於預期

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國最新一週首次申領失業金人數有所增加，人數高於經濟專家預期。

美國勞工部公布的數據顯示，截至 12 月 30 日止當週，首次申領失業救濟金人數由前一週修正後的 24.7 萬人，向上增加 3,000 人，至 25 萬人，人數高於經濟專家預期。



此前彭博調訪經濟專家得出的預估中值為 24 萬人。此前一週數據由初報的 24.5 萬人，修正成為 24.7 萬人。



美國首次申領失業救濟金人數位在 30 萬人關卡以下已經很長一段時間，為 1970 年以來最長一波走勢。經濟專家普遍認為，申領人數低於 30 萬人反映就業狀況理想。



更能夠反映就業趨勢的四週移動平均數較前一週增加 3,500 人，至 241,750 人。



截至 12 月 23 日止當週的連續申領失業救濟金人數由此前一週的修正後的 195.1 萬人，向下減少 3.7 萬人，至 191.4 萬人，人數低於經濟專家估計的 192.8 萬人。



美國雇主 2017 年持續以穩健的步伐增加人手。根據彭博調查的預估中值，12 月份新增就業人數估計將達到 19 萬人，這意味著 2017 年全年度新增就業人數將連續第七年超過 200 萬人。正式的 12 月份非農業就業報告將在週五發布。雖然過去三年就業成長有所放緩，但是已經足以推動失業率降至 17 年低點附近。



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