外資狂砍鴻海及台灣50反1 台積電成攻堅主力 三大法人買超71億元

台股今 (4) 日由台積電帶動，加上被動與網通等題材股推升指數，一度衝高到 10853 點，雖然漲幅一度在中場收斂，但尾盤再由台積電拉高收尾，終場上漲 47.06 點，以 10848.63 點作收。三大法人則是僅投信賣超，外資續買超 54.49 億元，投信賣超 1.02 億元，自營商買超 18.37 億元，合計買超 71.85 億元。

期貨部分，三大法人也是投信單獨偏空，外資加碼多單 988 口，淨部位多單來到 51919 口；投信加碼空單 1 口，淨部位空單來到 33599 口；自營商回補空單 515 口，淨部位空單降到 1312 口，合計三大法人加碼多單 1502 口，淨部位多單為 17008 口。

外資今天繼續第 6 天買超台股，操作策略依然延續之前的方向，繼續敲進台積電，甚至還衝高到買超首位，但是鴻海則還是遭外資賣超，近 2 天大砍 3.5 萬張。

而金融則繼續見到外資加碼，包括中信金、新光金及富邦金都擠入外資買超前 10 名，開發金、台新金、兆豐金、玉山金、國泰金、合庫金、華南金、第一金、國票金等也都見到外資買超。

ETF 部分，外資連續 6 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 6 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 5 天賣超，創 4 個半月來單日賣超新高。

外資集中市場買超第 1 名為台積電，買超張數 10930 張，第 2 名華航，買超 10140 張，第 3 名大同，買超 8477 張，第 4 名中信金，買超 7373 張，第 5 名新光金，買超 7361 張。6 到 10 名依序為，旺宏，買超 6073 張；富邦金，買超 6064 張；中鋼，買超 5903 張；日月光，買超 5861 張；正文，買超 4918 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 37591 張，第 2 名群創，賣超張數 26778 張，第 3 名鴻海，賣超 15739 張，第 4 名友達，賣超 15302 張，第 5 名燿華，賣超 11275 張。6 到 10 名依序為，華邦電，賣超 11160 張；台泥，賣超 6013 張；元大滬深 300 正 2，賣超 5364 張；宏碁，賣超 3606 張；台灣大，賣超 3122 張。

法人表示，外資今天雖然繼續賣超鴻海，台積電卻躍居外資買超首位，值得注意的是，代表看空的台灣 50 反 1，外資卻大舉賣超近 3.8 萬張，在買超台積電又賣超台灣 50 反 1 的操作下，是否意味著外資並沒有那麼看空，指數仍有機會繼續朝 10882 點邁進。