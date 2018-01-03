外資翻臉大砍鴻海逾2萬張 衝10882現隱憂 三大法人買超79億元

台股今 (3) 日外有新台幣續升值約 1 角，內有被動元件再傳併購消息，也激勵矽晶圓、電競、面板等次族群拉高，推升指數一度衝高到 10813 點，終場大漲 90.84 點，以 10801.57 點作收。三大法人則是同步買超，外資續買超 38.29 億元，投信買超 9.13 億元，自營商買超 32 億元，合計買超 79.44 億元。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資減碼多單 1211 口，淨部位多單降到 50931 口；投信加碼空單 291 口，淨部位空單來到 33598 口；自營商回補空單 953 口，淨部位空單降到 1837 口，合計三大法人減碼多單 190 口，淨部位多單為 15496 口。

外資今天繼續第 5 天買超台股，也讓指數收復 10800 點，不過外資對於電子權值股卻是兩樣情，僅台積電繼續獲得外資買超，同時也是連續 4 天買超，但是鴻海及大立光卻都是遭外資賣超。

相較之下，金融則是外資資金轉向的族群，而且買盤力道愈發強勁，包括在外資買超前 10 名當中就有玉山金、中信金、新光金、國泰金、富邦金等 5 檔，另外永豐金、開發金、台新金、第一金、合庫金、華南金、兆豐金、國票金等也都是外資買超標的。

ETF 部分，外資連續 5 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 5 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 4 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為玉山金，買超張數 22207 張，第 2 名友達，買超 19152 張，第 3 名華邦電，買超 12455 張，第 4 名中信金，買超 11108 張，第 5 名新光金，買超 10175 張。6 到 10 名依序為，國泰金，買超 9507 張；宏碁，買超 9061 張；台積電，買超 8838 張；富邦金，買超 7146 張；華航，買超 5715 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 20533 張，第 2 名長榮，賣超張數 17766 張，第 3 名燿華，賣超 8023 張，第 4 名晶電，賣超 5795 張，第 5 名元大台灣 50 反 1，賣超 5709 張。6 到 10 名依序為，中石化，賣超 5651 張；陽明，賣超 5579 張；廣達，賣超 5440 張；欣興，賣超 3949 張；華新，賣超 3766 張。

法人表示，外資今天買盤大轉向，金融股取代了電子權值股成為資金流入的新焦點，尤其鴻海又遭到外資大舉賣超，另外大立光也見到外資轉賣，顯示外資似乎對於蘋果還是缺乏信心，因此在蘋概股公布營收之前，先行將資金撤出，反倒是台積電因為有高速運算的題材加持，外資則繼續加碼，也成為指數穩盤的重心，整體來看，目前外資持股有調整的跡象，還是要看外資何時穩定加碼電子三雄，讓指數衝 10882 點更有信心。