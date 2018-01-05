伊朗出動精銳革命衛隊鎮壓反政府動亂

【財訊快報／陳孟朔】綜合外電報導，從去年底到今年初，經過連續六天的抗議活動，震動伊朗教士領導階層和造成 21 人死亡後，伊朗出動精銳的革命衛隊 (Revolutionary Guards) 到 3 個省份，以鎮壓反政府動亂。伊朗經過一週來的反政府示威，官方 4 日宣布「叛亂」已經結束，國營電視台播放全國多地的大規模支持政府的遊行。軍方說，若有需要，部隊待命協助警方處理示威事件。



另一方面，美國總統川普 3 日再度發文力挺伊朗反政府示威，稱「十分敬佩試圖拿回他們腐敗政府的伊朗人民，你們將見到美國在適當時間給予大力支持」。白宮官員表示，華府可能制裁涉及鎮壓這次示威群眾的伊朗官員。



跡象顯示，伊朗官方對抗議者頑強不屈感到憂慮，革命衛隊指揮官賈法里 (Mohammad Ali Jafari) 少將表示，已派遣部隊到哈馬丹、伊斯法罕 (Isfahan) 和羅瑞斯坦 (Lorestan) 等 3 個省份，處理「新的煽動叛亂活動」。



在 2009 年抗議選舉舞弊的騷亂中，伊朗當局也是出動革命衛隊鎮壓，結果造成數十名抗議者喪生。



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