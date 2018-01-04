【華冠投顧】武傑電台: 一路賺到農歷年封關!

◆ 大雞晚啼

台北股市早盤上漲 + 33 點開出，初步挑戰高點 10882 後，技術面賣壓湧出，加權指數一度由紅翻黑；下半場在 5G 及比特幣接棒人氣下，指數震盪走高，收盤上漲 + 47 點作收，收在 10848 點，成交量 1431 億。

老話一句… 不要『畫地自限』!! 今天指數再收高，高點 10882 已經兵臨城下，市場『反彈』轉為『回升』。整體來看，外資今天再度買超 + 54 億，期貨也是再加碼近一千口多單。雖然今天遇到前波高點的技術面賣壓，但是如同今早在 line@上跟投資朋友分享的一樣… 5G 順勢接棒『多頭人氣』，表示黑手預告… 10882 點【必過】!! 內資掌握多頭人氣，外資助攻加分；所以元月行情』沒有悲觀的理由，投資朋友對行情，千萬不要『畫地自限』。因為雞年尾聲是『大雞晚啼』。『超級北風北』一路賺到農歷年封關!!

今天台股開盤漲 33 點，終場收漲 47 點，收在 10848 點，2018 全新的一年，展望台股武傑的看法依舊沒變，還是看多，所以要大家切勿過度恐慌，12 月初有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，也請大家要好好把握，依舊給大家信心，而市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，武傑依舊告訴大家還是看多，也在 12 月 7 日贈送大家超級北風北的資料，資料中有許多中小型股走出自己的路，例如: 1526 日馳、6120 達運、4803VHQ-KY、3265 台星科… 等，有拿到賺到的投資朋友武傑在此恭喜大家；展望 2018 台股趨勢的主流，武傑也沒停下腳步，推薦的新標的被動元件 2456 奇力新，昨天宣布重大事項暫停交易一天，今天開盤直送大家一根漲停板，有加入武傑 LINE@家族的朋友都知道，而武傑最後還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，不要過度猜測是反彈還是回升，先把自己投資的核心找出，選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



個股方面今天股王 3008 大立光小跌收在 4135 元， 2317 鴻海小跌收在 92.6 元，權值王 2330 台積電則是小漲收 239.5 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 2375 智寶、2456 奇力新、9958 世紀鋼、3068 美磊、6127 九豪、2327 國巨、5234 達興材、2359 所羅門… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 2358 廷鑫、8171 天宇、8432 東生華、3665 貿聯 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估