【豐銀投顧】趕路階段完畢 緩行節奏開始

之前筆者已說過，在上週二的下跌過程中，我們幾乎可以看到外資刻意壓盤的痕跡。果然上週二的長黑 K 根本就是一個假動作，實際外資的意向就是要趁低檔趕緊掃貨，以便在元月份接收「元月行情」。而在十二月底成功進貨之後，第二步當然就是快速拉開成本，這也就是連續六根紅 K 棒的意義。目前成本已拉高，接下來就不必再用這種「急行軍」的速度趕場，慢慢的推進即可，因此未來的行情要注意了，勢必不會是這種每天跳空紅 K 的行情，取而代之的應該是紅黑交疊的 K 線型態，因此喜歡操作期貨的人可能要收手，不要再加碼了。但是在個股的操作上，卻又是截然不同的境界，各式各樣的題材在此又要開始活繃亂跳，下一次的財報公佈期是在四月中，時間還久的很，因此個股只要好好操作，要獲利不會有太大的困難。

從 11 月中開始，我們看好許多股票，最後也都證明是正確的選擇。例如 6153 嘉聯益、3661 世芯、6120 達運、8039 台虹、5457 宣德、6139 亞翔、2345 智邦、4939 亞電、4137 麗豐、2481 強茂、2405 浩鑫、3698 隆達及許許多多在小老鼠 168-937 中討論過的股票。事實上，2018 年的題材仍然不少，光是可撓式面板這一項可能就是一個革命性的發展，另外如 AI 人工智慧、電動車、車聯、物聯網… 等題材，都可能是改變你我生活的新科技。這也是科技股迷人之處，永遠都會有新的題材、新的技術，而且很多技術是早就發明了，只是沒有應用在商業上。例如早期的 GPS 是軍方在使用，甚至連網際網路都是五十年前美軍後勤單位用來補給的工具，未來也會有像紙一樣薄的液晶顯示器，因為目前美軍已經在神盾艦上使用了。將來還會有各式各樣讓人意想不到的科技進入你我的生活，而且也會有相對應的概念股出現，請大家拭目以待 2018 年的新題材吧！筆者一定會隨時掌握。

豐銀投顧 李世新 分析師