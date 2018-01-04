賴揆點名緊盯美國稅改風險 整體金融業美國曝險近7兆元

行政院院長賴清德今 (4) 日在行政院會特別點名金管會應注意美國稅改對我國金融業的影響，對此，金管會晚間表示，截至 2017 年 11 月底，我國整體金融業對美國曝險金額近新台幣 7 兆元，但是，美國稅改短期對我國金融業是正面影響，中長期會持續觀察，預期風險是在可以控制的範圍。

賴清德今天表示，美國為台灣重要經貿夥伴及技術來源國，稅改法案可能會影響台商海外布局，經濟部應關注後續發展，並協助台商因應、掌握商機及促進臺美合作；中央銀行及金管會應密切注意國內外金融市場波動，以適時採行妥適的金融策略與因應措施。

根據金管會統計，截至 2017 年 11 月底，整體金融業對美國曝險金額約 6.98 兆元，其中銀行業為 1.09 兆、保險業為 5.57 兆、證券期貨業為 905.89 億、投信基金為 2346 億。

證期局副局長張振山表示，從 2017 年全年外資淨匯入 86.83 億美元，累計淨匯入為 2080.55 億美元，外資匯入情況正常，仍持續匯入台灣；且從上市櫃公司 2017 年第 3 季財報來看，整體上市櫃公司盈餘成長 15%，短期內來看，美國稅改對我國股票市場沒有造成太大波動。

銀行局副局長莊琇媛也表示，美國稅改等於美國企業盈餘匯回當地不課稅，讓美國經濟會變好。台灣銀行業雖有美國曝險部位，其中，銀行直接對美曝險金額約 1.09 兆台幣，授信餘額為 4242 億台幣、投資餘額約 6671 億台幣，但是，目前我國銀行的資產品質跟資本適足率都健全，會請存保公司加強對外國曝險的控管，預期銀行所有曝險都在可控制的範圍。

保險局副局長蔡麗玲則表示，美國稅改對我國保險業的影響有兩個層面，包括：第一，美國企業把海外盈餘匯回美國，造成美元有升值壓力，可以減輕現在壽險業的匯損壓力；第二，美國稅改中長期會使財政赤字惡化，造成美國公債殖利率上升，這對保險公司新增投資的美債部分是會有影響。但短期內美國稅改對我國保險公司國外投資沒有負面影響，中長期將持續觀察，會要求各家保險公司做好風控管理。