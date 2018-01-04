巴基斯坦央行批准用人民幣結算 分析人士：做空美元

本週二 (1 月 2 日)，巴基斯坦央行在卡拉奇發表聲明稱，巴基斯坦央行批准貿易商使用人民幣開展進出口、融資交易和投資，並且制定了包括開立信用證、使用人民幣計價融資工具等監管框架。分析人士建議「做空」美元。

1 月 2 日，2018 年第一個交易日，人民幣對美元中間價報 6.5079，較上一個交易日大幅上漲 263 個基點，並創下 2017 年 9 月 11 日來的新高。1 月 3 日更是延續漲勢，人民幣匯率中間價報 6.4920 元，突破 6.50 關口，較前一個交易日又上漲了 159 點。

美元兌人民幣走勢

作為巴基斯坦啟用人民幣結算的最大受害者，美東時間週二，美元指數跌破 92 關口，最低下挫至 91.47，破 4 個月以來低位。

FX168 財經網援引分析人士指出，目前市場的交易方向很清楚，就是「做空」美元。道明銀行駐倫敦外匯戰略歐洲主管 Ned Rumpeltin 直言「下跌似乎是美元面臨的阻力最小的一條路」。

近來，美國一再警告並威脅削減對巴基斯坦援助。尤其是在 12 月 18 日發佈了一份有關巴中經濟走廊長期計畫的檔後，情況更是愈演愈烈。

計畫檔稱，巴基斯坦政府正在考慮有關提案，與中國簽署雙邊貨幣互換協議，並使用人民幣和巴基斯坦盧比進行兩國間的貿易和投資結算，以減少對協力廠商貨幣的需求。

因此，川普下最後通牒，今年一開春就推文砲轟巴基斯坦「拿錢不辦事」，滿口謊言和欺騙；在過去的 15 年金援巴基斯坦超過 350 億美元，卻在反恐問題上沒幫助，把美國領導人當白癡。接著，美國決定暫時不提供巴基斯坦 2.55 億美元的軍事援助。

對於這份 2.55 億美元的威脅，巴基斯坦毫不猶豫地懟了回去。巴外交部發言人費薩爾 12 月 30 日表示，如果美國想要掐斷資金援助，我們會大聲回答「悉聽尊便」，我們不在乎，我們不需要美國的資金援助。

而且，年末剛懟完川普，開年就宣佈用人民幣結算，狠狠地打臉川普。

人民幣的清算業務主要是透過中國工商銀行 (1398-HK)(601398-CN) 進行，在巴基斯坦，工行早就是人民幣的結算的先鋒部隊。

2011 年，工行卡拉奇分行成立。2015 年，工商銀行卡拉奇分行獲得巴基斯坦央行特批在巴基斯坦建立人民幣清算機制，為巴基斯坦本地商業銀行提供人民幣清算服務。巴基斯坦和南亞其他國家的商業銀行，將可通過在工行巴基斯坦分行開立的帳戶直接辦理人民幣業務。

工行還是「中巴經濟走廊」專案建設重要的合作金融機構，簽訂的融資協定總額超過 45 億美元。目前由其牽頭組建國際銀團的 Thar 煤電一體化、Dawood 風電、Sachal 風電等一批重點專案已經完成融資關閉並開始提款。在雙邊貿易使用人民幣結算後，直接可以做到無縫對接。

看起來，雖然巴基斯坦得罪了美國，失去 2.55 億美元軍事援助，但它能夠從中國得到的肯定比失去的更多。