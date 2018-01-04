孫正義千億美金開啟「強權投資」時代：滴滴、Uber接受投資情非得已

在一級市場，創業公司接受投資方資金是「你情我願」的事情，然而，人類史上規模最大的 VC：軟銀願景基金正在改變這一規則，憑藉無與倫比的資金實力，軟銀、孫正義可以逼迫創業公司接受投資。

近日，彭博援引知情人士消息稱，在一筆又一筆交易中，軟銀董事長兼 CEO 孫正義要求與創業者面對面交流，鼓勵他們接受比需要中更多的資金，並「揮舞支票簿」作為武器。在這個過程中，他不斷增強的影響力讓對手們感到不安。

去年早些時候，滴滴出行創始人及 CEO 程維曾試圖不接受來自孫正義的投資。程維對孫正義表示，他不需要現金，因為滴滴已經融到了 100 億美元。但孫正義指出，如果這樣，他可能會直接投資滴滴的一家競爭對手。此言一出，程維的態度軟化，最終接受了軟銀的投資。

去年 11 月，孫正義故技重施。他公開警告 Uber 稱，如果無法達成他想要的交易，就會轉而支持其競爭對手 lyft。直到近日，Uber 也宣布接受軟銀給予的 90 億美元融資。

「大帝」孫正義

孫正義被稱為「電子時代大帝」，年過六旬的他對科技有著狂熱的崇拜。

在去年 7 月舉行的軟銀大會 (SoftBank World) 上，孫正義表示，「我是奇點假說的忠實信徒，奇點在接下來 30 年內就可能來臨。回望人類 20 萬年的歷史，30 到 50 年不過是彈指一瞬間。」所謂奇點，是指機器智商超過人類。

對於未來的世界，孫正義激動地談到：

衛星網路將覆蓋地球每個角落，數兆接入網路的設備大量向雲平台傳輸數據，再由人工智慧分析這些數據。我們要做的，是將 1 兆台設備連上網路…… 我太興奮了，真的連睡覺都感覺是在浪費時間。

對孫正義而言，正是乘着科技的巨輪，讓他登上了人生巔峰。2000 年，孫正義「慧眼識金」，向阿里巴巴投資了 2000 萬美元啟動資金，如今，軟銀持有的阿里巴巴股份價值接近 1300 億美元。

這次堪稱傳奇的投資之後，孫正義對進軍科技領域有了更宏大的野心。2016 年 10 月，孫正義宣布發起成立規模達 1000 億美元的願景基金（Vision Fund），這是全球規模最大的私募股權基金。

成立後不久，軟銀願景基金首輪便募集到了 930 億美元巨額資金，出資者包括沙烏地阿拉伯主權基金 PIF、阿布扎比主權基金 Mubadala、軟銀集團、蘋果公司、富士康、高通和夏普。930 億美元的規模堪稱「無人能敵」，統計顯示，目前全球其他所有風險投資基金加起來，總價值也不超過 700 億美元。

大手筆的布局

願景基金成立一年多以來，對共享出行、人工智慧、電商、生物醫療、虛擬現實等領域的創業公司進行了大手筆的投資。

全天候科技統計顯示，願景基金參與投資的公司已達到 20 家，其中，對 Uber、滴滴、ARM Holdings 、英偉達的投資金額均超過了 50 億美元；對 Wework、flipkart、Oneweb、Roivant、Fanatics、SoFi 公司的投資超過了 10 億美元。

數據來源：全天候科技根據公開資訊整理

孫正義的野心與「強權投資」

然而，一個千億美元的願景基金已不能滿足孫正義的胃口，去年 10 月，媒體報導稱，軟銀正洽談募集第二個科技投資基金，規模將超過「願景基金」。

孫正義向《日經新聞》透露，「 我們將迅速擴大規模。軟銀將以每兩到三年建立一家新基金的速度，建第二家、第三家甚至是第四家願景基金。同時，軟銀計劃在未來十年裡投資至少 1000 家科技公司。」在融資方面，他表示，軟銀正在建立一種機制，從而把融資能力從 10 兆日元提高到 20 兆日元、100 兆日元。這意味著，軟銀未來的融資額將達到 8800 億美元。

如果孫正義真的建立起規模如此龐大的 VC 基金，會不會更加咄咄逼人？實際上，對軟銀「強權投資」感到恐懼的不僅是創業公司，其他風投機構也感受到了不小的壓力，他們已經開始積極「應戰」。

去年 12 月，媒體消息稱，著名風投公司紅杉資本正在籌集一個龐大的基金，數額在 50 億美元到 60 億美元之間，同時，其它幾家矽谷基金也在考慮籌集這樣規模（甚至更高）的基金，目的正是為應對軟銀願景基金的挑戰。

有投資人直言願景基金的「罪狀」：讓創始人及其他早期投資人之間關係變得緊張：

他們（願景基金）會說如果你們不要這筆錢，那麼我就把它拿去投資你的競爭對手。這讓每個人都意識到它們需要更多的資金。

『新聞來源／華爾街見聞』