雙鍵展開上市蜜月行情 法人估2017每股盈餘逼近6元

雙鍵 (4764) 於今 (4) 日以 48 元上市掛牌，成為今年首檔上市的公司，受惠光起始劑價格飆漲，法人推估，去年營收約 42.4 億元，年增率 3%，稅後盈餘約 3.7 億元左右，年增率約 18%，每股盈餘約 5.9 元左右，股價展開蜜月行情，大漲逾 4 成，來到 69.4 元。

UV 光固化塗料早期應用於家具、地板、手機外殼的表面塗裝處理，後來擴展到化妝品容器、電視機、電腦等家用電器及機車等其他領域，根據 Global Markets Insight 統計，2015 年 UV 光固化樹脂市場規模達到 35 億美元，至 2023 年達到 86 億美元，年複合成長率 9.2%。



國內 UV 光固產業供應鏈包括國精化 (4722)、長興 (1717)、日勝化 (1735)，雙鍵備有單體、寡聚體、光起始劑到樹脂一貫化生產能力，具備光起始劑生產能力，全球主要供應商為巴斯夫，去年因供應失衡，報價漲幅達 25-30%，雙鍵前三季毛利率走高到 23.24%，較去年同期成長 1.14 個百分點，稅後盈餘 2.77 億元，年增率 33.8%，每股盈餘 4.38 元。



為卡位大陸市場，雙鍵擬將光起始劑年產能由 5 千噸，擴充到 1 萬噸，大豐廠於去年第三季完成數位印花墨水設備裝機，初期產能約 2 千噸。



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