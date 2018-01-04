Botox肉毒桿菌製藥商愛力根 宣布裁員1000人

著名肉毒桿菌 Botox 製造商愛力根製藥 Allergan (AGN-US) 因旗下治療乾眼症的 Restasis 藥物無權繼續保有專利，使執行長 Brent Saunders 宣誓將以裁員的形式來降低成本。Allergan 股價週三 (3 日) 收盤小跌 0.11% 來到 170.14 美元。

愛力根股價日線走勢圖

據了解，Allergan 週三 (3 日) 發表申明，將裁員各部門人員達 1000 人。同時，也將不補齊空缺職缺 400 名，使整體裁員數量達 1400 人。Allergan 也宣佈除了裁員外，也將在非人事成本上節降成本，但未提出具體節降方式。

數據顯示，Allergan 將每年節降 3 億美元至 4 億美元費用，但需提前支付 1.25 億美元的資遣費。Restasis 為 Allergan 銷量第 2 名的產品，但從去年 10 月的法院宣判後正受到學名藥的侵蝕。

RBC 分析師 Randall Stanicky 認為 Allergan 不應走節降費用的路線，而是分拆現有事業群。其女性健康產品事業群單獨來算，就價值 60 億美元。

醫藥界去年景氣不佳，併購 Allergan 學名藥事業群的以色列藥廠 Teva (TEVA-US) 也因學名藥的競爭，使毛利大幅降低，並需要裁員 14000 名員工來還債務。