Amazon與Apple智慧喇叭的區別：一個當平台賣 一個當產品賣

據市調公司《消費者情報研究夥伴》(Consumer Intelligence Research Partners, CIRP) 的最新調查報告顯示，購買亞馬遜 (AMZN-US) 智慧喇叭 Echo 的消費者，平均每年在亞馬遜上花的錢多達 1700 美元，比只有 Prime 但沒有 Echo 的會員多出 30%，或 400 美元。而所有在亞馬遜上消費的民眾平均每年會花上 1000 美元。

亞馬遜消費者分類 / 圖：CIRP

《OneClickRetail》的數據顯示，亞馬遜 2017 年的營收佔全美 44% 的網路零售，及全美整體零售額的 4%。成長最快的產品類別為美容及廚房用品，而金額最高的產品類別為電器消費品 (80 億美元)。

CIRP 共同創辦人 Josh Lowitz 提道，通過販售 Echo，亞馬遜得以最大化品牌的忠誠度及消費量。收集 5 年的亞馬遜 Prime 會員資料後，CIRP 也顯示了 Prime 顧客在亞馬遜上消費的金額量提升。

CIRP 共同創辦人 Mike Levin 也認為，Echo 的策略性價值非電子消費品，而是接替亞馬遜購物平台的下一代產品。

《路透》報導指出，谷歌 (GOOGL-US) 的 Home Mini 及亞馬遜的 Echo Dot 都在聖誕節購物期間，從原本 50 美元的售價降低成 29 美元。Lowitz 認為亞馬遜可適當的支助 Echo 價格 (降低價格) 而利益絕對大於降價的金額。《ABI》分析顯示，Echo Dot 的零件成本未 31 美元，而谷歌的 Home Mini 零件成本為 26 美元。零件成本不含運輸、設計、及商務費用。

亞馬遜股價日線走勢圖

與上述兩家廠商不一樣，蘋果 Apple (AAPL-US) 希望將智慧喇叭 HomePod 以產品的模式販售收取利潤，市價也高達 349 美元。然而，蘋果措施了先機，未能於 2017 年將 HomePod 出貨。

此外，智慧喇叭的市場競爭也開始白熱化，Roku (ROKU-US) 也將在今年秋季推出自己的智慧喇叭。