人多的地方不要去 策略師：反向持股獲利機會更大

過去幾年來，操作美股最簡單的方式，就是買入主動基金減持最多的 10 支股票，放空最被廣泛持有的 10 支股票。但是 2017 年，這個反向操作的法則未能奏效。

據《Zero Hedge》報導，美銀美林策略師 Savita Subramanian 也注意到這個現象，他在一份有關基金部位的報告中提及，雖然這種策略在 2017 年不管用，但過去的幾年裡，如果你以這種方式反向操作，那麼一直以來，應該都獲得不少回報。

買進減持股票過去幾年獲利頗豐（圖表取自 Zero Hedge）

Subramanian 認為，2017 年只能當成一個特例，歷史表明，年初應該特別當心那些過於擁擠的股票。根據他們研究的數據，自 2009 年以來，10 支最被看好的股票，在全年前 15 天平均下跌 57 個基點，在全年前 30 天，平均下挫 117 個基點。

Subramanian 表示，更大的風險在於，在 12 月 31 日之後，基金經理們會「重新平衡」基金的投資組合，為全年做布局。他們在 2017 年年底前，實際上就已經開始。

Subramanian 說，自去年 11 月 27 日以來，已經有一些這樣的交易，結果可以看到，接下來兩周，被忽視的股票比擁擠的股票表現更優，跑贏約 1 個百分點。不過，到 12 月底時，這個差別已經完全被抹去，這意味著在年底之後，「重新平衡」的風險又會持續。

以 2017 年來說，科技股成了擁擠的交易，由證交所文件顯示，大型基金在科技股的增持創下紀錄，成為最熱門的類股。不過另一方面，高盛指出，對於領跑科技股的 FAAMG (Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟與 Google 母公司 Alphabet)，卻沒有增持。

當前增持及減持最多股票（圖表取自 Zero Hedge）

而 2017 年的股價走勢，偏偏集中漲 FAAMG，5 支股票貢獻標普 500 近四分之一漲勢，高盛指出，這種布局，正是 2017 年核心共同基金只有 32% 跑贏標普 500 指數的原因。

回過頭來看，如果 2018 年不複製 2017 年的特例，Subramanian 警告，如果市場回調，就必須留心熱門股遭到重擊，「最不受歡迎」的股票將贏過大盤。