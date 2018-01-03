【華冠投顧】01/03（三）新春大紅包之軋空秀

◆盤勢分析

美股大漲、台幣升值資金湧入、被動元件奇力新併美磊的消息，加上部份產品缺貨漲價題材，成為今日台股跳空進 50 點開高走高，新春大紅包行情持續的原因。靠著權王 2330 台積電、2454 聯發科、2882 國泰金、2881 富邦金、2886 兆豐金、2891 中信金、1301 台塑、1303 南亞、6505 台塑化的協助，指數攻上 10800 點大關，收盤漲 90 點，成交量近 1,400 億為去年 12 月初以來最高。自年前的強勢「人工盤」《四兩撥千金》、《跳空強攻》以來，短短五天已漲了 405 點！

※強勢個股

今日大盤強恆強的個股：被動元件 2327 國巨、6155 鈞寶、3026 禾伸堂、2375 智寶、2492 華新科、5317 凱美，連兩天強勢的 6127 九豪、5234 達興材、9958 世紀鋼、6120 達運、6150 撼訊，以及 2460 建通、3550 聯穎、6451 訊芯 - KY、8027 鈦昇、3005 神基……。8121 越峰、4947 昂寶 - KY、3532 台勝科、5483 中美晶也跌深反彈弱轉強。其中 6120 達運、6127 九豪分別是昨日上市櫃融券增加張數第一名，今日都軋空到漲停板，其他強勢股也多有融券暴增軋空現象。

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※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

