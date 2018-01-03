【豐銀投顧】電子股的長期利空除了匯損，其實還有…

◆盤勢分析

昨天美股的持續走強讓台股強勢挑戰高點，而美股之所以能走高的原因就在於弱勢美元所營造出來的寬鬆環境，那為什麼美元會持續走弱呢？主要原因在於中國人行持續緊縮資金讓人民幣出現主動升值，另外，油價的強勢也壓抑了美元指數的上漲，至於油價為什麼會持續走強？除了 OPEC 的減產之外，去年重要油管破了二條以及近期中東再次出現劍拔弩張的態勢有關，對全球股市簡單下個結論：匯率是主要關鍵，美元貶；美股強、歐元升；歐元區弱、人民幣升；陸股強！當然台股也跟著新台幣升值所引起的資金效應而走強。

筆者個人認為近幾天新台幣的強升是熱錢在測試央行底限，先前的彭懷南關卡隨著彭總裁的不續任被資金給攻破，新任總裁不確定，到底台灣央行的底限在哪？新總裁的目標還不明，因此請加 @ozo5468n 就先試試看，當然這一試就試出了台股的元月資金行情，在台股連續噴出 5 天之後，筆者還是站在相對冷靜的立場提醒大家，別忘了去年 Q1 的匯損壓力有多重，再加上高基期的影響，今年的電子出口業肯定上半年壓力重，現在資金得以讓匯率快速升值且幅度相對大，就表示當苗頭不對時，撤出的速度也會非常快，現在的測試是為了確保未來結帳後的出路，不過，從客觀的角度來看，現在的台股已經解除破低點的危機，是可以放手操作的時間，尤其是近期法人籌碼有集中的個股，電子股中的被動元件、PCB 或是矽晶圓等都是強中強，只是位階過高，且別忘記「股價漲多就是最大的利空」這句話，畢竟主力早就已經拉開成本很遠，就算壓低出貨也都還是賺錢，電子股短線仍以短打為主。

筆者習慣在盤勢樂觀時站在反向思考，因為沒有任何事是只有好沒有壞，包括現在盤面上大家所看好的電子股，這些電子股多半是以缺貨漲價題材為炒作主軸，但漲價真的好嗎？試想：當電子零組件都在漲價而且漲幅很大，終端的手機、NB 以及其它消費電子產品的價格勢必會反應成本而調高售價，一旦價格調高，消費者不買單就會出現大量庫存，有庫存就不會生產，不生產上游的供應鏈營收就下滑，獲利就下滑，然後超漲的股價就進行修正，然後追高的您就被套住了！被套住了！被套住了！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

