台積電躍居外資買超首位 三大法人買超創半年新高

台股今 (2) 日在新台幣大幅升值近 2.5 角、亞洲股市走揚，以及台積電與大立光聯手拉抬等因素加持下，開高走高，尾盤再甩尾拉高 12 點，終場上漲 67.87 點，以最高點 10710.73 點作收。三大法人則是投信單獨轉賣，外資續買超 86.48 億元，投信賣超 1.34 億元，自營商買超 29.77 億元，合計買超 114.91 億元，創 2017 年 7 月以來新高。

期貨部分，三大法人也是投信單獨偏空操作，外資加碼多單 3403 口，淨部位多單又回到 5 萬口以上，來到 52142 口；投信加碼空單 291 口，淨部位空單來到 33666 口；自營商回補空單 1714 口，淨部位空單降到 2886 口，合計三大法人加碼多單 4826 口，淨部位多單為 15590 口。

外資今天繼續第 4 天買超台股，尤其電子權值股更是見到外資買盤持續湧入，其中台積電躍居外資買超首位，同時也是連續 3 天買超，至於鴻海今天雖然陷入震盪整理，不過外資則是持續加碼，連續 4 天買超。

相較之下，外資今天的賣壓並沒有特別鎖定哪一個族群，包括電子、金融及傳產都有，其中賣壓最大的則是落在友達，其他包括強勢股第一銅、瀚宇博、宏碁、旺宏、大毅、國巨等達，都見到外資減碼持股。

另外金融也是外資持續加碼的族群，雖然買盤力道不若之前強勁，但是包括國泰金、新光金、兆豐金、永豐金、華南金、開發金、合庫金、台新金、玉山金、第一金、富邦金、國票金等，都是外資加碼標的。

ETF 部分，外資連續 4 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 4 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 3 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為台積電，買超張數 9607 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超 8459 張，第 3 名陽明，買超 7778 張，第 4 名長榮，買 7397 張，第 5 名華邦電，買超 6403 張。6 到 10 名依序為，群創，買超 6269 張；達運，買超 5271 張；嘉聯益，買超 4230 張；富邦上証正 2，買超 4191 張；聯電，買超 4143 張。

外資集中市場賣超第 1 名友達，賣超張數 4990 張，第 2 名台灣大，賣超張數 4879 張，第 3 名萬海，賣超 1682 張，第 4 名集盛，賣超 1439 張，第 5 名南亞，賣超 1399 張。6 到 10 名依序為，第一銅，賣超 1385 張；華航，賣超 1342 張；正新，賣超 1272 張；元大台灣 50 反 1，賣超 1203 張；奇美材，賣超 1202 張。

法人表示，外資今天在新曆年開紅盤日確實展現了偏多的企圖心，包括期現貨都有不小幅度的買超，其中台指期淨多單部位又回升到 5 萬口以上，是比較有利多方的部分，不過指數才剛剛收復季線，接下來要觀察多方是否能夠有效守穩季線，否則 5 日線、10 日縣級月線才剛剛向上翻揚，一旦指數又向下修正，恐將又陷入震盪整理格局。