【異動股】5G板塊集體走強 長江通信(600345-CN)漲停

午後，5G板塊集體走強，截止發稿，長江通信(600345-CN)漲停報30.59元，東山精密(002384-CN)漲8.88%報30.16元，武漢凡谷(002194)漲5.77%報10.82元，亨通光電(600487-CN)、光迅科技(002281-CN)、信維通信(300136-CN)、中天科技(600522-CN)、烽火通信(600498-CN)漲超4%，移為通信(300590-CN)、中國聯通(600050-CN)、中興通訊(000063-CN)等集體走強漲超3%。

消息面上，2018年新年第一個工作日，工業和信息化部通信司舉行了5G第三階段規範評審會，預計本月内將正式發布規範，力争今年底推進産業鏈主要環節基本達到商用水平。5G第三階段試驗的重點是面向5G商用前的産品研發、驗證和産業協同，開展商用前的設備單站、組網、互操作，以及系統、芯片、儀表等産業鏈上下遊的互聯互通測試，全面推進産業鏈主要環節基本達到商用水平。

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