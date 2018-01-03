中釉積極南進搶市，孟加拉新廠推波今年營運看增

【財訊快報／何美如報導】中釉 (1809) 積極南進搶市，隨著亞洲房市探底回升，公司也加大力道佈局，除了孟加拉新廠今年已投產，將爭取更大客戶群，近日也宣布將於馬來西亞建廠。未來將以陶瓷噴墨為主軸，開發更多產品，並投入紡織墨水的開發。隨亞洲房市回升及新廠投產，產品售價反應成本調高，營運將從谷底回升。受到台灣、泰國、印尼、馬來西亞等亞洲房市下跌及原物料上漲影響，中釉去年 1~11 月營收 21.8 億元，較前一年衰退 6.99%，前三季稅後淨利僅 410 萬元，每股盈餘 0.02 元。不過，隨著中國的房地產從谷底回升，東南亞市場也已經探底，去年下半年營運已逐漸好轉。



展望 2018 年，中釉主要成長力道來自去年底完工投產的孟加拉新廠，其第一期投資 680 萬美元，月產能為 600 公噸。孟加拉施行關稅保護，磁磚進口稅高達 100%，當地人口 1.6 億，隨經濟發展需求上升，當地磁磚業業蓬勃發展，中釉前往設廠主要系配合磁磚廠客戶擴產，期望就地服務並擴充新客戶。



新產品方面，中釉表示，近二、三年噴墨技術已突破關卡，陶瓷噴墨大為流行，已開發出的產品除顏色發展外，也能做特殊處理，如立體化等，這是墨水未來發展重點，對業績貢獻度會持續成長。此外，看好數碼印花發展，中釉也在 2016 年投入紡織墨水，預計 2018 年完成基礎研發。



隨著亞洲房市觸底回升，對釉料的需求也將成長，加上新廠、新產品貢獻，產品售價反應成本逐漸調高，今年營運將從谷底回升，營收、獲利可望重回成長軌道。



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