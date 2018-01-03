文╱楊瑪利

你現在幾歲？你對電競的印象又是怎麼樣？

我必須承認，進行本次封面專題，就像是一個顛覆我對電競印象的過程。我一直認為，電競是一個有空時玩玩的娛樂，但不能當飯吃。我面對孩子打電玩，也跟許多父母一樣，怕孩子因此耽誤功課、半夜不睡覺、視力變差等，因此會限制小孩打電玩的時間。

本期接受《遠見》專訪的封面人物、金曲歌王兼電玩選手林俊傑回憶，他從小就在媽媽限制他打電玩的家教下長大。但他除了熱愛音樂，還熱愛電玩，小時候會趁媽媽不在家時，把媽媽藏起來的電玩，翻箱倒櫃搜出來，一個人偷偷打，直到聽到媽媽開門聲音，才盡快偷偷放回去，「媽媽到現在都不知道我偷打喔，」他調皮地說。

如今，林俊傑除了是歌手，竟然還是電競戰隊 SMG 的老闆，證明電玩是一個興盛的職業。

電競不只是娛樂 還是年輕世代新希望

本期還有兩對名人母子檔接受《遠見》專訪，同樣有著母親被電玩兒子顛覆的過程。

英文補教名師徐薇，台大外文系畢業，同時也是電視節目主持人，經常在節目中分享她兒子江大成的成長故事。從小一路讀書優異的江大成，考進台大經濟系，徐薇原以為兒子會按照父母的規劃去美國深造，然後進入金融業服務。沒想到，兒子從大學起就偷偷下定決心，要進入電競產業服務，而且在退伍前就已經找到大陸的公司，退伍不到十天，就登機飛往北京。

徐薇與先生對於兒子的決定其實經常擔心與討論，「這樣好嗎？」但最後還是接受了。《遠見》在江大成搭機到北京前夕，安排母子對談。

除了徐薇，還有台灣公關教母、世紀奧美公關創辦人丁菱娟。2000 年時，丁菱娟一手創立的公關公司漸上軌道，但當時就讀小六的兒子石皓宇，卻讓她頭痛萬分。每天下班，她都得從網咖把兒子「拎回家」。

為了讓兒子不沉迷在網咖打電玩，兒子國小畢業後，就將他送到溫哥華。本來心想溫哥華沒有網咖，但網路蓬勃發展，根本不必跑網咖，只要待在線上就好，而且少了媽媽管，兒子打得更自由了。

高中時，石皓宇第一次認真思考進遊戲產業，一開始丁菱娟十分反對。後來終於接受，兒子如今真的在知名電競公司暴雪娛樂上班。

超乎許多人的傳統思惟，今天的電玩，已經是未來成千上萬孩子的新職場。電競也被奧運等國際體育賽事視為一項運動。近兩年，電競遊戲《英雄聯盟》的世界大賽，其觀看人次共 3300 萬，早已遠遠超越 NBA 總冠軍賽。

據了解，旗下擁有龐大社交平台微信的大陸騰訊集團，在大陸近 3 萬名員工，約 9000 人從事遊戲開發，五成營收靠遊戲，獲利中更有七、八成靠遊戲。可見遊戲的產業價值有多大。

電競已是未來的主流產業，過去一、兩年來，台灣電視台的主要廣告來源也早已是電競。本專題可給仍在跟小孩為了可以打多少時間電玩而拉鋸的父母參考。

本期其他精采專題包括 2017 年嬰兒出生數跌破 20 萬，台灣出生率該怎麼搶救？以及宏碁董事長兼執行長陳俊聖，如何在四年內，讓宏碁逆轉勝？

來源：《遠見雜誌》 2018 年 1 月

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