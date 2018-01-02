雷根經濟學之父：別犯儍 比特幣會以災難方式結束

雷根時期的白宮預算辦公室主任、人稱「雷根經濟學之父」的 David Stockman 警告投資人，加密貨幣的繁榮，終將以災難性的方式結束。

Stockman 上周在《CNBC》節目〈Futures Now〉上表示，這基本上是一群儍瓜投資人，他們相信樹最終會長到天上去。他說：「它終將在壯觀的崩盤中燃燒殆盡。所有這些後來的投機者，會把自己的手燒成焦炭，這會讓他們得到正確的教訓。」

Stockman 不只是看壞比特幣，他對美股也抱持悲觀，相信一場「巨大的、可怕的風暴」，很快將襲擊美國股市。

去年 9 月，Stockman 就指出，美股距 40-70% 的回調不會太遠。不過在 2017 年，美股無論是標普 500、道瓊指數或納斯達克指數，至少都有近 20% 或以上的漲幅。

Stockman 指責，美國聯準會與各國央行，讓太多資金流入市場，在股市及加密貨幣市場帶來炒作。為應對 2008 年金融危機，讓太多流動性進入市場，連監管機構都無助於改善。

他說，這不是監管問題，而是貨幣問題。「這是一個前所未有的、非理性的過熱市場。」

在過去的 2 年中，比特幣價格飆漲超過 3000%，引發金融圈對比特幣「真正價值」的討論。Stockman 說，他無法對比特幣價格做預測，它可能再漲 2 倍，或是跌至零。但他知道，這不是真正的貨幣，用於交易的真實貨幣，價格必須是穩定的。

他說，就算交易所推出比特幣期貨，也不能賦予這些新興資產合法性。

他表示，任何時候華爾街看到「剪羊毛」的機會，看到綿羊走向屠宰場，他們都會弄出一些新花樣，來利用這種情況。「期貨市場的開放並不能證明任何事情。這只說明，每個人都想搭上這列火車。」