紐約匯市─美元連續第五天下跌 創9月以來低點

週二，2018 年第一個完整交易日，美元下跌，投資人思索利率與經濟的未來走勢。美元指數連續第五個交易日下跌，並創逾三個月低點。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.3% 至 91.875，創 9 月以來低點。2017 年，美元指數下跌 9.9%，創 2003 年以來跌幅最大的一年。

歐元上漲至 1.2054 美元，紐約週一尾盤報 1.2006。儘管歐元自盤中高點下滑，仍創下自 9 月以來高點。

英鎊上漲至 1.3587 美元，週一尾盤報 1.3502。

美元下跌至 112.19 日元，週一尾盤報 112.67。

預期美國今年稍後將升息，及共和黨稅改法案獲得通過，並未能拉抬美元。分析師說，因為美元已反應了利多消息，且減稅提升經濟的程度並不確定。

上週，美國債券殖利率下降，為美元疲弱的因素。上週三，美國 10 年期債券殖利率創逾三個月最大單日降幅。而後則見走高，現在報 2.433%。

分析師說，美國利率上升，美元却下跌，讓美元多頭感到失望，但該價格走勢顯示，市場不相信 Fed 所指的高成長情況。

聯邦基金利率期貨仍反應今年僅會升息二次，在該預期改變之前，美元將難上漲。

BBH 公司分析師說，由於 12 月下半個月的動能持續，預期歐元將有後繼買盤，短期可能上漲至 1.2165 美元，即歐元自 2014 年高點近 1.40 美元下跌幅度反彈 50% 水準。

美國今日少有經濟數據公布。僅 Markit 公布 12 月製造業採購經理指數為 55.1，11 月為 55.0。該指數高於 50 代表擴張。