人民幣兌美元中間價升破6.50關口創 逾一年半的新高

新浪外匯訊 1 月 3 日，人民幣兌美元中間價報 6.4920，創 2016 年 5 月 3 日以來最高，中間價較上一交易日昇值 159 個基點。

隔夜市場，美元指數延續頹勢，在跌破 92 關口後，暫居震蕩之勢。

昨日，人民幣匯率在 2018 年首個交易日迎來 “開門紅”。中間價大幅調升 263 基點，在岸人民幣兌美元匯率漲逾 150 基點，雙雙創三個多月以來新高。市場人士指出，2018 年首日人民幣表現頗佳，既有美元指數大跌的影響，也有中國 PMI 數據向好等國內因素的支撐，短期來看，美元指數大概率偏弱震盪，不過人民幣也缺乏單邊升值的條件，預計短期內人民幣兌美元匯率將穩中趨升。



德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，“美元在經歷了疲軟的 2017 年年後，2018 年可能略微走強一些。” 其預計人民幣到 2018 年底將在 6.8 或更強的水平運行。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，人民幣匯率 2018 年預計在 6.45〜6.95 區間內波動，2018 年跨境資本流動仍會小規模淨流出，但企業償還負債的購匯進程結束，居民的購匯預期穩定。

中國銀行國際金融研究所外匯研究員王有鑫則認為，中央經濟工作會議強調保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。因此，2018 年預計人民幣匯率將繼續升勢，但不太可能出現像 2017 年年一樣的超漲態勢，全年升值 2.5％左右。儘管有短期波動，但匯率走勢與股市相比，中長期走勢更具有週期性和確定性。隨著歐日超預期復甦，也開始討論貨幣政策正常化，美元指數上漲基礎已然弱化，美元將從牛市週期轉為熊市週期，相應的，人民幣匯率也會進一步收復失地，這是大趨勢。

新聞來源：新浪財經