中滔環保(01363-HK)30億人民幣投資博白項目

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中滔環保(01363-HK)公布，公司與廣西壯族自治區玉林市博白縣人民政府訂立投資協議，玉林市博白縣人民政府以BOO(即建設－擁有－運營）的業務模式向集團授出獨家經營權，於現時產業園區內建設設施、運營及管理工業污水及固體廢物處置服務、工業供水服務、供熱供電服務及險廢物處理服務(博白項目)。該等設施位於中國廣西壯族自治區玉林市博白縣。集團將以「廢物進、產品出、無廢排」的理念對博白項目進行規劃及建設。 產業園規劃佔地面積約為3,000畝，集團節能環保基礎設施佔地約740畝，預計將分期投入30億元(人民幣.下同)作為相關資本開支。其中第一期資本開支約為11.5億元。集團擬透過銀行借貸及╱或內部資源對該等資本開支進行融資。 博白項目的第一期將於2018年第二季動工建設，並預計於二零一八年年底能夠達到營運的條件。第一期的投入包括設計處理能力為每天100,000吨的工業污水處理設施(總規劃為每天300,000吨)、設計供水能力為每天100,000立方米的工業供水設施(總規劃為每天300,000吨)、處置能力為75萬立方米的固體處物處置設施(總規劃為1,500,000立方米)。設計供應能力約為每小時500噸蒸汽的供熱項目，供電專案的設計供應能力約為每小時發電50兆瓦。危險廢物處置廠的設計年處置能力為30,000吨(總規劃為年處置能力50,000吨)。