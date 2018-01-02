【港股解碼】踩在2017年的尾巴上，華立大學也想赴港IPO

繼去年11月在長三角提供民辦高等學曆教育的新華教育集團公布其上市資料後，不少民辦教育集團開始蠢蠢欲動。校企上市似乎已經不再是什麽稀奇事，2017年12月28日，港交所又收到了來自珠三角中心廣州的華立大學集團有限公司的上市資料。

一年盈利2.3個億

可別小看現在今非昔比的高等學曆教育，現在可是妥妥的吸金主力。華立大學是華南領先的民辦教育集團，提供以應用科學爲重點、實踐爲導向的正規高等教育課程和職業課程。華立大學集團中現有三所學校：華立學院、華立職業學院和華立技師學院，從本科到專科一應俱全。

根據上市文件披露，2015-2017年間，華立總收益連年攀升，年度利潤雖有所波動，但整體均穩定在2億以上。收入不到6億，利潤居然有2.3億？自然與民辦教育的高毛利有關，華立的高毛利令人咋舌。從15年的50.5%一路增長至去年的58.4%，公司指主要是由于各學校的總學生人數增加令收益增加，另外2016/2017學年華立職業學院及華立技師學院招收的新生大部分主要專業的學費增加。

是了，說到學校怎能不提學生和學費？截至2017年8月31日，三所學校在校學生加起來一共38788人。根據弗若斯特沙利文報告，按在校人數計算，截至2016年底，華立在華南地區所有民辦職業教育服務供應商中排名第一，在所有民辦正規高等教育服務供應商中排名第三。

據了解，華立學院于2001年4月成爲廣東工業大學的二級學院，以本二B類批次面向廣大莘莘學子招生。在三所學校中學曆等級最高的華立學院近年來的招生卻呈現下降趨勢。三所學校中，每年每名學生平均學費亦呈上升趨勢，華立學院和華立技師學院的就讀學生人數有所下降，而華立職業學院的就讀人數卻異軍突起，並在2017/18學年趕超華立學院。

教育行業的崛起

上市文件中，華立披露所得款項將用于升級及擴充現有學校的學校設施及容量和爲華立職業學院在雲浮興建新校區、收購現有學校、償還銀行貸款和營運資金及一般企業用途。促成華立打包旗下三所學校來港IPO融資的除了高額的銷售成本，日益增加的教職員開支，更大的因素會是從2015年度36.3%上升至2017年度90%的負債資産比率嗎？

華立大學集團創始人張智峰卻是在無意間進入民辦教育行業的，他于1985年10月從廣東省技工學校的汽車漆工專業畢業。他曾在采訪中提及：“上世紀80年代，當時我在辦服裝工廠時，深感技術車工的缺乏，于是就開班對員工進行培訓。在這過程中，我深感這項培訓正是業內衆多人的急需，規模越辦越大，于是便正式辦了所培訓學校，專門培訓實用技術。就這樣開始了我的辦學之路。可以說我在民辦教育方面起步較早，是‘喝了頭啖湯的人’。”

根據弗若斯特沙利文報告，截至2016年底，廣東有53所民辦高等教育機構（包括中外合資學校），民辦高等教育機構數量位居中國首位。廣東民辦高等教育機構的在校人數達64.37萬人，占中國民辦高等教育機構在校總人數的10.2%。廣東省雖是人口大省，但高等教育機構的招生名額並非根據人口分配，因而廣東高等教育資源不足以滿足龐大的人口需求，從而促生民辦教育行業的廣闊市場。若以招生人數計，截至2016年底華立旗下擁有華南最大的民辦職業教育機構，共有24700名學生，所占市場份額約爲3.7%。

日前，廣東省教育考試院公布2018年高考改革正式方案，其中有一項“合並本科錄取批次”與華立息息相關。2018年起，廣東省將原第一批本科、第二批本科兩個招生錄取批次合並爲“本科批次”，設置本科和專科兩個錄取批次。批次調整合並後，本科和專科錄取批次均設置一個平行志願組，15個院校志願數，即院校志願數設A至O 批次15個，每所院校設6個專業志願、1個是否服從專業調劑選項和1個不服從調劑專業志願。

教育改革的衝擊

這次廣東教育政策改革中，本科錄取批次的合並是否會對日益生源下滑的華立學院産生提振作用，是否對華立的治學體系産生了衝擊？由于2018年是第一年實行改革，政策上和實操上可能會存在一些差距，對華立大學集團産生的影響是正面還是負面還未可知。

不過值得注意的是，華立業務取決于其維持或提高學校所收取學費水平的能力，而學費主要視乎對于教學課程的需求、營運成本、學校所迎合的地域市場、競爭對手收取的學費水平、爲爭取市場份額而制定的定價策略，以及中國及學校所在地區的一半經濟狀況而定。民辦教育學費的提高亦會帶來一部分生源流失的負面影響，在本科批次合並後廣東所有本科同台競技的激烈競爭中華立是否會通過調整學費來增加自己的籌碼？這又是否會對華立接下來的營收産生不利影響？此外，招生人數是擴招還是縮小招生規模亦需要有關教育部門招生名額和學校容納能力的限制，是否會給華立在2018年招生帶來風險？IPO融資款項用于專科學院擴大雲浮校區規模，又是否是一個明智的選擇？

據不完全統計，從去年下半年至今，向港交所遞交上市招股書的教育企業至少有6家，涵蓋民辦高校、繼續教育、幼兒教育、課外輔導、海外留學。不得不承認，赴港上市的教育行業公司越來越多，商業化運營的教育性大學亦越來越多。踩在2017年的尾巴遞交申請的華立大學，是否能夠順利過審成爲2018年港市教育股中的“神秘力量”呢？我們拭目以待。

■ 作者｜朱亦丹

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