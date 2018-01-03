中國融保金融(08090-HK)可換取價值252萬美元的亞太商品交易所股權

中國融保金融集團(08090-HK)公布，2017年12月29日，根據較早前公司與公司旗下的子公司南寧(中國—東盟)商品交易所有限公司所簽訂的借款合同，公司作為貸款方行使其將500萬美元借款當中的252萬美元轉換成亞太商品交易所股權之權利。在債權轉換後，亞太商品交易所將由公司全資擁有，其財務業績將併入集團的綜合財務報表。是次債權轉換的金額是參照亞太商品交易所於2017年11月30日的資產淨值減去所有未繳股本來釐定。所有借款餘額及未支付的利息將繼續作為東盟交易所尚欠公司的債務。

亞太商品交易所於2015年11月27日根據印尼法律成立，為一家有限責任公司。它的業務範圍是提供商品交易平台。亞太商品交易所的初期註冊資本為500億印尼盾，全部由東盟交易所以借款支付。

公司日期為2017年10月11日之公告指出，亞太商品交易所已獲得印尼相關的政府機構批出所有營運牌照，可以正式開展線上大宗商品現貨及中遠期交割交易業務。此外，在符合當地政府及監管機構施加之若干法律及合規要求之後，亞太商品交易所可開展財務期貨交易業務。

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