中國光伏年發電量首超1000億千瓦時 成本大幅下降

據中新網報道，國家能源局披露消息稱，2017年1-11月，中國光伏發電量達1069億千瓦時，同比增長72%，光伏發電量占全部發電量的比重同比增加0.7個百分點，光伏年發電量首超1000億千瓦時。其中，集中式光伏發電量達932億千瓦時，分布式光伏發電量達137億千瓦時。截至2017年11月底，中國光伏累計裝機容量達12579萬千瓦，同比增長67%，累計裝機容量占總電力裝機的比重達7.5%，同比增加2.7個百分點。

國家能源局指出，2017年，中國光伏發電發展呈現出三方面新特點：

一是分布式光伏發展提速。2017年1-11月，分布式光伏新增裝機1723萬千瓦，為2016年同期新增規模的3.7倍，增速同比增加3倍。

二是光伏新增裝機分布地域轉移特征明顯。

三是新方式促進光伏發電發展。國家能源局表示，“光伏領跑者”計劃的實施取得良好效果，光伏産業技術進步明顯，成本實現大幅下降，并帶動全球光伏項目招标電價不斷下降。

國家能源局新能源司有關負責人表示，大力發展光伏發電産業能夠替代化石能源消費、減少溫室氣體和污染物排放，對保護環境具有重要意義。1069億千瓦時的光伏發電量可替代3300萬噸标準煤，減排二氧化碳9300萬噸。

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