【港股解碼】都在赴港上市，紅星美凱龍爲何逆勢“回A”？

2017年，港股IPO市場表現不俗。根據德勤的報告，截止12月31日，不包括創業板轉主板上市公司在內，港股市場上有超過161家新上市公司，數量同比增長34%。若僅從數量看，主板和創業板都創下了曆史新高。

衆所周知，港股市場制度成熟、管理規範、資金多元；加上上市流程直接便捷，上市要求相對寬松，因此受到了不少內地企業的偏愛。但2015年就已經在港股成功上市的紅星美凱龍（01528-HK）近期卻計劃著“回歸A股”。

根據港交所披露內容，紅星美凱龍已與2017年12月22日接到中國證監會通知，允許發行不超過3.15億股A股股票；並于今晨發布首次公開發行A股發行公告，擬定本次發行價格爲10.23元/股。預計募集資金總額爲32.22億元（人民幣，下同），扣除發行費用後，預計募集資金淨額30.5億元。

“回A”背後的大圖謀

其實無論是在港股上市還是A股，發行方的直接目的都是籌措資金，而上市地點的選擇會受到發行方對上市和籌措資金要求的影響。舉個例子，如果公司意圖向海外市場發展，需要外彙支持，那麽港股市場就優于A股市場。

簡單來說：上市是爲了融資，而資金服務于企業的發展。紅星美凱龍在兩三年的時間內先後登陸港股和A股市場，之前港股上市籌資金額也不低，約69.06億港元，都預視著紅星美凱龍關于自身發展和未來的巨大圖謀。

相關資料顯示，此次紅星美凱龍“回歸A股”所募集資金將用于家居商場建設、統一物流服務體系建設、家居設計及裝修服務拓展、互聯網家裝平台及償還銀行借款和補充流動資金6個項目。兩年多以前，紅星美凱龍在港股上市所籌集資金則用于新建自營商場，投資、收購同行，債券再融資、電子商務和信息技術系統的開發和運營資金5項。

發展戰略：從聚焦到延伸

值得注意的是，在兩筆籌資用途中排在第一位的都是新商場的建設。事實上，根據紅星美凱龍財報，目前其超過60%的營收都來自于自有/租賃商場分部，接近30%的營收來自委管商場，剩余分部總共貢獻營業額不足10%。作爲紅星美凱龍的絕對主業，不斷建設新的家居商場理所當然。

紅星美凱龍2017年中期營收 圖源：港交所

但對比其他幾項資金用途，就會發現紅星美凱龍的發展戰略已經變化。如果說之前專注于家居行業的話，如今的紅星美凱龍已經開始了向家居周邊延伸領域的發展，意圖聯動家居行業的上下遊，進一步加強自己的市場地位和長期盈利能力。

發展戰略的轉變基于紅星美凱龍的實際情況，根據弗若斯特沙利文的調研，作爲國內家居裝飾及家具商場巨頭，紅星美凱龍品牌下商場零售額貢獻占比第一，比第二名居然之家多出4.34個百分點，僅差額就已經接近第三名的零售額貢獻占比。按照紅星美凱龍董事長車建新的話來說，“家居行業很小，做幾百億就做成了行業老大”，紅星美凱龍想要圖謀更大的發展，就必須向家居行業外延伸。



2016年連鎖家居裝飾及家具商場零售銷售額情況 數據：弗若斯特沙利文

未來：泛家居化

毫無疑問，未來的紅星美凱龍將是“泛家居化”的。紅星美凱龍也早已將自己定位爲一家“全渠道、泛家居業務平台服務商”，旗下業務不僅涉及互聯網泛家居消費服務，還包括互聯網家裝業務、家居金融及全方位的物流服務。

理論上看，紅星美凱龍完成橫向擴張後，繼續進行縱向擴張有助于增強自己的議價能力和盈利能力。問題在于：在自有/租賃商場分部營收貢獻占比超過60%的情況下，想要轉型可謂“道阻且長”。

但不管怎樣，市場對于紅星美凱龍的未來還是充滿了期待。發審委員會審核通過和證監會批准發行當天，紅星美凱龍股價都有不同程度上漲，之後更是刷新2017年的曆史新高，衝高至13.06港元。紅星美凱龍能否在未來成功完成轉型、能否達到市場對其的預期，讓我們拭目以待！

紅星美凱龍（01528-HK）近期股價走勢 圖源：通達信

■ 作者｜熊思怡

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