【日盛投顧】突破季線反壓

◆盤勢分析

1. 日韓週二休市，在 2330 台積電及 3008 大立光等權值股帶動下，週二台股開平高走高，最高點 10,710 點收復季線（10,652 點），最低點 10,650 點守穩在半年線（10,560 點）之上，終場指數上漲 67.87 點，漲幅 0.64%，收在 10,710.73 點，成交金額為 1,038.37 億元，大於 5 日均量（1,029 億元）但小於 20 日均量（1,124 億元）。三大法人合計買超 114.92 億元：外資買超 86.48 億元、投信賣超 1.34 億元、自營商買超 29.78 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：上攻帶量較有利大盤持續反彈。

（2）、均線：支撐為季線至半年線，壓力為 10,750 至 10,800 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（81）大於 70，短線持續反彈。

3. 選股方向可留意半導體、被動元件、3D 感測、PCB、原物料、中國內需等。

可佈局 3D 感測、原物料及中國消費

1. 被動元件：

漲價及缺貨題材加持，資金由龍頭的 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂等擴散到二、三線的 6127 九豪、3537 堡達、2478 大毅、3624 光頡、6173 信昌電、6422 君耀 - KY、3090 日電貿、2481 強茂等。

2. 半導體：

3587 閎康、3583 辛耘、3680 家登等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6257 矽格併購效益 2018 年可期，3264 欣銓攻工控及車用，導線架 5285 界霖業績穩健成長。IC 設計為元月做夢行情常勝軍，指標有 3227 原相、2401 凌陽、3094 聯傑、5471 松翰、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、2436 偉詮電、2458 義隆、4952 凌通、3035 智原、3041 揚智、6435 大中、8261 富鼎、6411 晶焱等。

3. 原物料：

美國基礎建設 2018 年有機會帶動原物料需求增溫，銅 2009 第一銅、1605 華新、塑化 1326 台化、1305 華夏、1312 國喬、1310 台苯、1309 台達化、1723 中碳、造紙 1909 榮成、1907 永豐餘、水泥 1101 台泥、1103 嘉泥、鋼鐵 2014 中鴻、2027 大成鋼、2031 新光鋼、2023 燁輝等為台股近期熱門族群及個股。

4. 運輸：

全球景氣進入擴張期對海運有利，2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海等可受惠。

5. 中國消費：

中國餐飲、教育、影視、童裝、自行車等市場成長快速，相關公司有 2723 美食 - KY、8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、2929 淘帝 - KY、8933 愛地雅等。

6.3D 感測：

3D 感測 2018 年有機會延續台股一哥的地位，相關的 PA3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 、LED2448 晶電、3698 隆達、3437 榮創、影像感測組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材、測試 2360 致茂、設備 6187 萬潤長線可持續留意。

7.PCB：

5349 先豐車用佈局有成，上游 2383 台光電、3144 新揚科等有機會受惠大陸環保意識抬頭。