【華冠投顧】林驛銘: 台股2108年新春開紅盤，元月資金行情啟動?

台北股市在台積電與大立光等重量電子權值股領軍下上攻，指數開低震盪走高，衝上 10700 點大關，指數終場上漲 67 點，10710 作收，成交量 1038 億元，價漲量縮格局。

台股今日在新台幣大幅升值近 2.5 角激勵，由權王台積電 (2330) 上漲 3 元及股王大立光 (3008) 上漲 235 元，聯手拉抬，指數開高走高，最後站上 10700 整數關卡，2018 年第一個交易日表現亮眼。由於量能有限，類股輪動快，今日盤面焦點: 航運股受惠美國線擬調漲運價，由長榮海 (2603) 率先發起攻勢，盤中拉上漲停價 17.95 元，創去年 11 月以來新高，陽明 (2609) 跟漲近 8%；遊戲股則由歐買尬 (3687) 、隆中 (6542) 、橘子 (6180) 、網龍 (3083) 紛紛亮燈漲停下，帶動大宇資 (6111) 、辣椒 (4946) 聯袂大漲。指數日線雖連四漲，但盤面結構仍是多空個股並存，輪動快速，ㄧ般投資朋友佈容易跟上，千萬不要被指數迷惑，尤其勿看漲就過度樂觀追價!

2018 年，元月資金行情啟動?，須持續看匯率變化，今日在新台幣大幅升值近 2.5 角，熱錢匯入，台股連四紅表現，接下來能否反彈後轉為回升行情仍有待觀察量能表現是否能跟上來，形成價漲量增格局，以及外資元月做多態度。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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