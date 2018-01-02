電競市場2018掀換機潮 三大法人大買微星 紅盤日創波段新高

輝達 (nVIDIA) 將推新款電競顯卡，電競硬體市場 2018 年可望掀換機潮，電競筆電一哥微星 (2377) 上週封關日獲三大法人大買 6819 張，推升股價擴量大漲，週二 (2 日) 開紅盤走勢續強，最高觸及 80 元大關，創下波段新高紀錄，表現強勁。

據悉，微星內部對 2018 年展望樂觀，在電競市場持續升溫，加上輝達新晶片的推波助瀾，以及公司產品策略的調整，都讓盤整一年之後的微星營運，有機會再度寫下歷來高峰。



法人指出，輝達 2016 年下半年推 1080/1070 顯卡時，因效能大幅提升，使電競筆電銷售高成長，同時新顯卡缺貨，也讓與輝達緊密配合的微星大幅領先同業，顯卡銷售爆增。



2017 年沒有大改款的顯卡新品問世，市場保持常溫發展，但隨著 2018 年 Volta 架構新顯卡即將推出，因為效能較前代可望再增 3-5 成，預料將使電競硬體市場掀起另一波換機潮，微星身為領導廠商，尤其在中高階電競筆電市場佔有率高，將是最大的受惠者之一。



而 2017 年微星從電競筆電打下的基礎回攻電競桌機市場，並躋身前三大品牌，有助於其 2018 年 3 月輝達新顯卡首推桌機版的市佔率。

近期以外資為主的法人有低檔佈局的跡象，上週五 (29 日) 封關日外資大買逾 3400 張，投信與自營商各買逾 1700 與逾 1600 張，合計三大法人單日買超高 6819 張，推升微星股價突破平台盤整區，週二進一步創高。



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