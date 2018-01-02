產品利差空間擴大 中橡本季營運動能強

碳黑大廠中橡 (2104-TW) 受惠近期合成橡膠與碳煙原料丁二烯 (BD)、煤焦油等報價上漲，產品利差空間擴大，加上轉投資能元科技獲歐洲家電大廠大單，法人預估，可望為中橡本季營運添柴火，營收增幅樂觀可期。

BD 與煤焦油等原料報價勁揚，加上中國碳黑行情上漲，且下游輪胎廠庫存回補力道增強，帶動並有助維持產品利差空間，法人預估，中橡本季毛利將較去年同期成長，營收年增也可望達 1 成。

除本業表現外，中橡轉投資持股 55.9% 的能元科技，傳出歐美客戶訂單大增，產能利用率已從 40% 大幅成長 90%，去年年產能達 2000 萬噸，為積極切入電動車市場，能元計劃擴充產能，預期 2018 年電池年產能將擴充至 5000 萬噸，可望在年底前達到損益兩平，並挹注中橡業績動能。

能元科技為鋰電池製造商，近年來轉型製造電動手工具、電動腳踏車與電動機車電池等，主要開發能量、電力與高能 3 種電池，為國內唯一生產電動車主要核心鋰電池芯，且為三元鋰電池中唯一具量產規模的業者。

中橡受惠產品利差空間擴大等利多消息，今 (2) 日開盤股價勁揚，跳空開高大漲逾 6%，創波段新高，盤中成交量已超過 1 萬張，為今日橡膠類股中表現最亮眼者。

若投資人看好中橡後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如中橡日盛 74 購 01(066779-TW)、中橡群益 74 購 01(066749-TW)、中橡富邦 74 購 01(066907-TW) 等。