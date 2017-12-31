中國12月官方制造業PMI略回落至51.6 全年GDP料增6.9%左右

路透北京12月31日電，中國國家統計局和物流與采購聯合會(CFLP)周日聯合公布了12月官方制造業和非制造業PMI指數，其中制造業PMI略有回落，但該指數自去年10月份以來連續15個月保持在51以上較高水平，顯示中國經濟運行平穩的特征明顯，2017年全年GDP料增長6.9%左右。

盡管2017年經濟運行在持續穩定向好過程中，也出現了值得關註的一些新問題、新現象。一是伴隨著原材料價格上漲，企業成本有所上升。同時，局部性和階段性的能源與原材料供應緊張。

“2017年PMI指數一直保持在51%以上，個別月份一度達到52%以上較高水平，全年平均值為51.6%，高於上年1.3個百分點；整體走勢平穩，波動較小，各月同均值水平的離散性多在0.5個百分點之內的窄幅區間。基於PMI判斷，全年經濟增長6.9%左右。”中國物流信息中心陳中濤認為。

數據顯示，宏觀經濟先行指標--12月官方制造業采購經理人指數(PMI)回落0.2個百分點降至51.6，與路透調查預估中值一致，低於11月份的51.8。這是官方制造業PMI連續17個月處於擴張區間。

海通證券宏觀分析師姜超、於博則表示，12月制造業PMI再度回落，且主要分項指標中供、需、庫存均降，僅價格小幅反彈。而從中觀行業數據看，終端地產、汽車銷量下滑，生產端鋼鐵、化工等多個行業持續低迷。

“17年經濟平穩收官，但略顯疲態，未來下行壓力仍在。”他們稱。

分企業規模看，大型企業PMI為53.0%，比上月微升0.1個百分點，年均值為52.8%，全年保持較快增長；中型企業PMI為50.4%，比上月微落0.1個百分點，年均值為50.5%，全年總體處於擴張狀態；小型企業PMI為48.7%，比上月下降1.1個百分點，年均值為49.0%，對小微企業的扶持力度仍需繼續加大。

12月官方非制造業商務活動指數環比上升0.2個百分點至55，上月為54.8，繼續高於臨界點，非制造業擴張步伐有所加快。

**2017年制造業PMI總體走勢穩中有升**

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，2017年制造業PMI總體走勢穩中有升，年均值為51.6，明顯高於去年總體水平1.3個百分點，制造業穩中向好的發展態勢更趨明顯。12月份制造業PMI雖比上月回落,但仍達到年均值水平，保持較強擴張動力。

他認為，12月制造業PMI呈現出以下幾個特點，一是生產穩步增長，需求持續釋放，二是國內外經濟環境持續改善，進出口回穩向好，三是企業采購意願增強，市場預期樂觀。四是新動能加快成長，發展質量不斷提高。

12月高技術制造業PMI為53.8%，比上月上升0.6個百分點，其年均值明顯高於去年和制造業總體水平，引領制造業經濟向高質量邁進。

陳中濤也認為，從PMI調查來看，得益於供給側結構性改革加快推進和市場營商環境改善，企業效益明顯轉好。多數企業包括之前虧損比較嚴重的鋼鐵、有色、煤炭、化工等企業，均實現了盈利，有了投資熱情和生產擴張意願。

從社會效益來看，經濟大環境持續轉好，有效地帶動了就業。從業人員指數全年各月均保持在49%以上，處在近年來的較高水平，平均為49.2%，高於上年0.9個百分點。

調查結果顯示，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為62.2%和54.4%，分別高於上月2.4和0.6個百分點，均為連續兩個月回落後再度回升。

其中，石油加工及煉焦業、化學原料和化學制品制造業、黑色金屬冶煉及壓延加工業等行業的價格漲幅明顯。本月反映能源等原材料供應緊張和運輸成本上漲的企業比重有所上升，相關企業生產經營活動受到一定影響。

這也讓分析師擔心成本上升的壓力。陳中濤就提醒，下半年，反映原材料價格上漲的企業數量明顯增多，在調查企業中的比重平均值達到37%，高於上年同期10個百分點。與此相應，企業反映運輸成本也有所上漲。

伴隨著市場需求回升和產業結構加快調整，出現了局部性和階段性的能源與原材料供應緊張。全年反映該問題的企業比重平均為7.8%，較上年上升2.3個百分點。伴隨著企業加快轉型升級、創新發展，出現了結構性的用工矛盾。

“總的來看，2017年經濟運行持續穩定向好，為2018年經濟發展奠定了較好內在基礎。近期PMI調查顯示，企業對新一年經濟發展充滿信心，生產經營活動預期指數明顯上升，達到59%左右較高水平。”陳中濤稱。

他預計，2018年以高質量發展為聚焦點，新時代經濟發展新特征凸顯，經濟穩定向好基本態勢進一步延續，結構調整、新舊增長動能轉換明顯加快，經濟運行穩定性和協調性增強，質量和效益明顯提升，經濟發展逐漸走向穩定、可持續發展基本軌道，經濟增長保持在6.5%左右適度合理區間。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)