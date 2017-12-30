資本青睞優質民營醫療項目 雲杉醫療獲2000萬美元A輪融資

日前，民營醫療機構雲杉醫療在深圳舉行發布會，宣布完成2000萬美元A輪融資。本輪融資由高特佳投資領投，前海梧桐並購基金、前海國泰基金跟投。

據了解，雲杉醫療作為深圳市政府“醫療衛生三名工程”組成項目，是深圳市第二家、福田區唯一一家綜合性名醫診療中心，成立於2015年7月，由北京大學、中南大學，華中科技大學等資深醫療管理專家聯合創辦，於2016年8月投入運營， 旨在秉承學術辦醫理念，整合各領域權威專家資源，實施閉環式健康醫療服務體系。

高特佳投資集團創始人、董事長蔡達建在發布會上表示，投資雲杉醫療是因為公司把尊重和關愛的理念始終貫穿在醫療服務的過程中，把這種理念放在運營管理的核心地位。此外，雲杉醫療的團隊本身都是醫學專家，對企業的運營和管理也有很好的理解和領悟。

高特佳投資集團執行合夥人於建林接受證券時報記者采訪時表示，近年來，醫療服務的發展大致可分為三個階段：第一個階段是民營資本推動的、以體檢為主要業態的機構興起，但在激烈的競爭下公立醫院以外的市場逐漸聚焦到幾家大的全國連鎖機構上；第二個階段是除了體檢以外，出現了較多的民營專科診療，這個階段機構的特點是主要以經濟利益為導向，業態經常變化，在品牌和口碑上有所欠缺，加上政策的風口尚未來到，使得資本在一段時間內不敢貿然投資民營醫療機構；第三個階段是，國家註意到民營醫療市場亂象後出手整頓並規範和支持民營醫療的發展，資本又開始關註醫療服務領域的投資機會並形成投資熱點。

“如今醫療服務領域迎來了新的市場需求，如民眾疾病譜的變化、消費能力提高、對醫療服務的需求不僅在治病還有保健、對消費體驗有要求等等，因此資本就開始關註到這種有品質消費屬性的醫療機構。”於建林說。

數據顯示，從2010年至今，醫療健康領域一級市場投資規模，年均增長率高達54.7%。截至今年11月31日，我國醫療健康領域，一級市場累計融資次數402起，融資規模達到377億元人民幣，其投資規模僅次於TMT領域。

於建林對記者表示，國內最好的專家和技術還是在公立醫院體系。高特佳在選擇民營醫療服務投資標的上比較關註那些對醫生依賴度不是非常高的項目，相反，比如齒科，因為依賴醫生就意味著覆制和擴張的難度比較大。其次，關註具有消費升級屬性的醫療服務項目，如高端醫療機構、醫療美容，已經投了三家這樣的企業，而雲杉醫療也是符合後者的標準。

根據深圳市衛生和計劃生育委員會最新發布的數據顯示：全市醫院總數為134家，三甲醫院僅16家，千人床位數3.5張、千人醫生數2.57名，遠低於北上廣。為滿足市民日益增長的醫療服務需求，2014年9月，深圳市政府將“三名工程”定為十二件民生重點工程之一，面向全球引進“名醫、名院、名診所”，計劃到2020年共投資1000億元建設和發展本地醫療衛生事業。

前海梧桐並購基金投資事業七部董事副總經理祖寧表示，深圳的醫療資源和人口嚴重不匹配，因此雲杉醫療這個項目放在深圳會比北京上海廣州更有機會，“目前深圳的民營醫療機構數量已經超過公立醫院了，但多集中在技術難度不高的領域，而雲杉醫療的優勢就是在於技術難度高的診療服務，這就是技術壁壘。”此外，受訪投資人均多次提到民營醫療機構的投資最基本的標準是要有以人為本的辦醫理念。

雲杉醫療創始人、董事長、脊柱外科專家李震表示，隨著資本的進入，雲杉醫療將加速布局區域級醫聯體，目前運營的“名醫診療中心”是服務網絡的基礎，2018年計劃開業的“精品專科醫院”（婦產+骨科+手術中心）”讓平台共享醫療模式升級，深圳第一家在建的“獨立醫學影像診斷中心”將作為華南區最權威的醫學影像臨床診療及研究基地。

李震介紹，未來雲杉醫療還將成立“醫生集團”集聚更優秀人才，建立大型綜合性醫療機構作為“疑難重癥診療中心”，逐步打造雲杉健康醫療服務生態圈，通過“保險+社保”結合的方式，為客戶健康保障提供個性化、專業化、綜合性解決方案。

證券時報記者 卓泳

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