年關將近貸款不要只看DM利率 一張表格比較8大銀行信貸專案 (一)

2018 年剛開年，緊接著再 2 個月將迎接農曆新年，年終獎金若不滿足，年關將近的資金需求就大舉浮現，有 8 家銀行也在此時紛紛推出貸款優惠專案。Money101.com.tw 金融產品比較網提醒，民眾不要只看「DM 利率」，每人的「適用利率」以及申辦費用，才是貸款關鍵。「個人適用利率」是依照申貸者的職業、年收入、借款金額、信用評分等條件，而有所差異，因此，信貸可說是相當個人化的商品。

申貸前，消費者可以透過「總費用年百分率」(以下簡稱 APR) 來了解各個信貸產品的態樣，因為 APR 是依照同一個標準計算出來的，也就以貸款金額 300000 元，貸款期間 5 年，加上貸款年息以及手續費計算得出的貸款成本。

Money101.com.tw 比較整理出 8 家銀行貸款專案，其中滙豐銀行「即刻金援貸款」的 APR 從 2.71% 到 12.24%，是當中利率最優惠的方案。民眾只要在 2018 年 3 月 31 日前撥款成功，可月月抽掃地機器人；在指定通路申辦，手續費將從 6000 元降為 2000 元。

凱基銀行推出「就降貸」，首創利率逐年遞減，採 3 段式或 5 段式遞減利率，並指出能較一般「一段式利率」的貸款方案省下 18% 的利息支出；以 3 段式遞減方案為例，利率可連續遞減 3 年，分別遞減 0.2%、0.3%、1%，不過貸款合約將綁約 3 年，提前還款，將收違約金。其 APR 從 4.21% 到 18.71%。

如果只是短暫有資金挪用、調度需求，Money101.com.tw 建議民眾可以選擇「免綁約」的貸款方案，爾後資金到位，就可隨時還款，無須額外負擔 2 至 4% 不等的提前清償違約金。

目前推出「免綁約」信貸專案，像是華南「一路發」、花旗「滿福貸」、永豐「自由還款專案」，都可以隨借隨還。其中，永豐銀的專案期間到 2018 年 3 月 31 日止，華南與花旗則屬常態性貸款。

Money101.com.tw 表示，民眾申貸前還要注意包含開辦費用、利率以及還款彈性，讓借款成本降低，還款也更輕鬆。尤其還款能力的考量，因為信貸是以個人信用評分作為評估貸款利息的依據之一，所以養成良好信用是非常重要的課題。