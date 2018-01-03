全聯發布2017年10大消費趨勢 輕奢生活當道

連鎖超市龍頭全聯福利中心今 (3) 日公布 2017 年度消費趨勢，從消費者的購物品項整理出 10 大關鍵字，包括輕奢生活、高機能性、寵愛毛孩、特效保健、古早天然、銀髮照護、快速料理、銅板美食、在地環保和微醺紓壓。

消費關鍵字 1：輕奢生活—高價用品熱銷

全聯指出，民眾透過購買進口、有機等較高價的生活用品，讓自己的生活品質變好已成為一項趨勢，例如添加了香氛、草本精華，或是強調洗淨力等用品，儘管價位偏高，但因相對的效能與品質較好，仍可驅動消費者購買意願。

消費關鍵字 2：高機能性—特殊功效產品銷量更好

據廠商銷售資料，2017 年飲料市場商品以包裝水和機能飲料的成長動能最強，而洗髮精與口腔保健品也同樣出現機能性產品成長力強勁的情況，如一次購買三種以上不同機能口腔保健品的人數比率持續增加。

消費關鍵字 3：寵愛毛孩—知名大廠飼料業績激增

全聯觀察有許多消費者願意投入金錢滿除家中毛小孩需求，不僅購買頻率高，且偏好購買高單價或大品牌商品。

消費關鍵字 4：特效保健—單功能保健食品大成長

現代人對保健品需求越來越大，據全聯統計，2017 年眼睛保健品的業績達兩位數成長，勝過整體保健品的成長率，各大藥廠也順應趨勢推出多款葉黃素保健品。

消費關鍵字 5：古早天然—訴求天然環保的清潔用品是消費大勢

隨著現今健康和環保意識當道，標榜無矽靈的洗髮精或是添加無患子等天然有機成分的清潔商品熱銷，推升 2017 年訴求成分天然的個人和家庭清潔品成長達兩位數。

消費關鍵字 6：銀髮照護—成人尿布超越嬰兒尿布銷量

隨著人口老化趨勢明朗，2017 年全聯的成人尿布銷售量正式超越嬰兒尿布。

消費關鍵字 7：快速料理—免動刀料理大賣

現代人講求快速，可輕鬆完成的簡單料理越來越受消費者青睞，例如首度推出咖哩祭活動，集結了日、台、韓、泰等四國共計 21 款咖哩，一舉拉抬相關業績雙位數成長。

泡麵也是快速料理的代表產品，2017 全聯泡麵創下約 30 億元業績，年增幅約 10%，銷售數量達 7800 萬包 (包含單包與組合包)，購買者以年輕人居多。

消費關鍵字 8：銅板美食—高 CP 值聯名甜點引發搶購潮

全聯 We Sweet 系列甜點在網路上一向擁有高人氣，從日本職人監修系列到七夕麻糬、北海道雙重起司燒皆以高 CP 值締造了好業績，今年創量販超市之先與美國第一大巧克力品牌 Hershey’s 合作推出巧克力饗宴系列甜點，上市 3 周熱賣 60 萬個，原計 2 個月要達成的業績目標僅耗時 2 周達成，並成功帶動年輕客層來店消費。

消費關鍵字 9：在地環保—訴求友善環境的商品打動人心

全聯 2017 年與農民擴大老鷹紅豆契作面積至 75 公頃，也增加老鷹紅豆系列至 10 支，推升相關產品業績年成長達到 238%。

消費關鍵字 10：微醺紓壓—國產啤酒熱銷、進口啤酒高成長

以日本經驗為鑑，日本的啤酒大宗通路是超市，台灣也漸漸有這樣的趨勢，全聯觀察到消費者購買啤酒的主要通路已從便利商店逐漸轉移至全聯，2017 年全聯啤酒業績較去年成長 14%，大幅超越整體市場的 4% 成長。