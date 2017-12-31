對沖持倉還是有意做空？美國科技龍頭股空頭倉位激增

摘要：年初，多數 FANG 股票高掛在被做空最狠榜單前十之列。如今，情況更加嚴重——所有成員全數入列，且倉位暴增。蘋果公司現在是被做空的頭號對象，倉位幾乎是年初的三倍。Facebook 和 Alphabet 空倉增至年初的兩倍左右。

標普 500 指數今年創下近四年最大年度漲幅，最大的「功臣」是四大科技股龍頭 FANG 股（Facebook、Apple、Netflix、Google）。

不幸的是，年初多數 FANG 股票高高掛在被做空最狠排名榜前十之列。如今，情況更加嚴重——所有成員都上榜了，而且空頭倉位大幅增加。

根據數據服務商 S3 parters 的統計，年初，蘋果股票空頭部位多達 31.3 億美元，谷歌母公司 Alphabet 空倉達 22.1 億美元，Facebook 空倉部位達 18.7 億美元。

截至 12 月 27 日，所有 FANG 股票非但都被全數做空了，而且部位規模激增。

蘋果公司現在是被做空的頭號對象，倉位高達 86.5 億美元，幾乎接近年初的三倍。Netflix 排在第五位，倉位達 45.9 億美元。Facebook 空倉部位增至 40.4 億美元，翻了一倍。 Alphabet 空倉也增加到了 39.7 億美元，接近年初的兩倍。

當然，做空 FANG 無非是兩個目的：一是看空股價前景，認為其將下跌；二是做對沖，預防風險。

如果今年以來持續做空，那可能就要傷心了。畢竟，Facebook 和 Netflix 股價今年都累計上漲了 55%，蘋果公司漲了 48%，Alphabet 漲了 36%。

伴隨著股價上揚，科技股在美股中的權重也一路走高。據標準普爾道瓊指數的數據，截至 12 月 26 日，以 FANG 等股票為首，標準普爾 500 指數中的科技股權重已經從去年年底的 20.8% 升至 23.8%。

而三年前，科技股的權重為 19.7%。過去 10 年標準普爾 500 指數年底科技股平均權重為 19.6%。

至於科技股明年的前景，華爾街日報援引百達資管 (Pictet Asset Management) 駐香港高級投資經理 Andy Wong 稱，他們並不認為情況已過頭。科技股在標準普爾 500 指數中的權重提升還沒有達到科技泡沫時期的程度。

摩根大通在數日前發表的研報中對科技股表達了看多立場，他們對 Facebook 給出了「增持」評級，目標價 225 美元，認為公司營收將在廣告等推動下繼續成長，利潤將擴張。

『新聞來源／華爾街見聞』