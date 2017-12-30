盛源控股(00851-HK)向從事投資控股Team Effort配售9000萬換股債

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盛源控股(00851-HK)公布，公司、附屬Sheng Yuan Financial Services Group Limited(SYFS)與從事投資控股的Team EffortInvestments Limited訂立結算契據，據此，公司將向Team Effort發行本金額為9000萬港元之可換股債券，以結算及解除SYFS可換股債券項下之SYFS債務。可換股債券之年利率將為8厘，並將於首個發行日期後第二週年滿時到期。假設按初步兌換價0.35元，若兌換權全數被行使可兌換約2.57億股新股。 SYFS連同其附屬公司為集團之主要營運附屬公司，構成集團業務之核心部分。集團大部分收益及資產來自SYFS集團。根據SYFS可換股債券之條款，倘按原定計劃向Team Effort發行兌換股份，則SYFS將不再保持其當前作為公司全資附屬公司之地位，而成為公司擁有其55%權益之附屬公司，因此，集團將失去其對SYFS集團之絕對控制權。鑒於SYFS集團對集團之重要性，董事認為，訂立結算契據(據此將向Team Effort發行可換股債券以悉數結算SYFS可換股債券項下之SYFS債務)一方面可解除SYFS結欠Team Effort之SYFS可換股債券項下之全部債務，同時可令集團維持對SYFS集團之全部擁有權及控制權。 公司已委聘獨立估值師採用市場法評估SYFS可換股債券於2017年6月15日(即Team Effort行使SYFS債券所附之兌換權時)之公平值。SYFS可換股債券於2017年6月15日之經評估公平值約為3.21億元。由於結算契據項下擬進行之交易，根據集團於本公告日期之已知資料，集團預期將確認估計虧損最多約2500萬元，有關虧損乃按可換股債券之尚未償還本金額與SYFS可換股債券之尚未償還本金額之差額計算。儘管預期結算契據項下擬進行之交易會產生虧損，但經考慮SYFS可換股債券之經評估公平值及SYFS集團對集團之重要性，董事認為結算契據之條款乃經本公司、SYFS及Team Effort公平磋商後達至，屬公平合理，且符合公司及其股東之整體利益。 公司為投資控股公司。集團透過SYFS集團主要從事證券經紀及金融股務以及資產管理服務。